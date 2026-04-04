„...va compensa statul cu 30 de bani motorina, benzina și gata, ne-a rezolvat. Asta e soluție sau e bătaie de joc? Soluțiile pe care noi le propunem pentru benzină: reducerea TVA-ului în funcție de preț, ca nu doar cetățenii să suporte această povară. Este o soluție realizabilă, sau lor le place soluția lui Bolojan cu 30 de bani?

89% din români sunt nemulțumiți, dar nu mai au vieți. Ce speranțe să mai aibă românii în alegeri, care sunt în 2028, 2030, când ăștia au anulat alegeri, când ăștia au furat alegeri?

Nu sunt bani de pensii, nu sunt bani pentru a crește CAS-ul la mămici, nu sunt bani ca să indexezi pensiile, dar sunt bani pentru 100 de milioane de doze de vaccin. Nu pentru pensiile părinților și bunicilor noștri s-a împrumutat România, ci pentru plata vaccinurilor, pentru criza energetică indusă. Toate lucrurile astea sunt gândite.

PSD-ul nu pleacă de la guvernare, nu are voie! Sunt disperați, nu mai știu ce să facă. Noi ne-am făcut datoria și am rămas de partea votului românilor și de partea adevărului și avem mai departe aceeași decizie: să rămânem de partea adevărului și a poporului român.

De undeva va sări scânteia. Să nu tăceți! Să nu lăsați capul jos! Este timpul din sânul poporului român să se ridice iarăși o generație care să lupte pentru afirmarea sa”, a declarat liderul formațiunii AUR, George Simion.

