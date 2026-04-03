Traficul prin Strâmtoarea Ormuz dă semne de relansare, în ciuda blocadei impuse de Iran
Strâmtoarea Ormuz (foto: profimedia)
Numărul navelor care au traversat Strâmtoarea Ormuz a crescut în ultimele zile, potrivit unui raport publicat vineri de compania de analiză maritimă Windward, citat de agenția DPA.
Raportul notează că miercuri au trecut prin strâmtoare 16 nave, față de 11 în ziua precedentă — a treia zi consecutivă de creștere a traficului maritim în zonă. Totuși, volumul actual rămâne semnificativ mai mic comparativ cu traficul anterior declanșării războiului dintre Iran, pe de o parte, și SUA și Israel, pe de alta.
Iranul a blocat de facto coridorul navigabil esențial pentru exporturile de petrol și gaze din Golf, ca represalii după atacurile americane și israeliene. Teheranul a amenințat că va ataca orice navă asociată cu SUA, Israel sau aliații acestora, însă în ultimele zile pare să tolereze treceri limitate, sub supraveghere strictă.
Majoritatea navelor care au reușit să tranziteze strâmtoarea în ultimele 72 de ore au navigat aproape de coasta iraniană, de-a lungul insulei Larak, Iranul aplicând o blocadă „selectivă”, cu permisiuni individuale de trecere. Alte trei nave au ales un traseu mai sigur, în largul coastelor Omanului, evitând zona controlată de forțele iraniene.
Printre acestea se numără un metanier încărcat cu gaze naturale lichefiate (GNL), aflat în prezent în apropierea portului Muscat, capitala Omanului — prima navă de acest tip care reușește să iasă din Golful Persic de la începutul războiului, pe 28 februarie. O navă port-container a companiei franceze CMA a părăsit de asemenea Golful Persic joi, semnalul său de navigație indicând un „proprietar francez”.
- 12:25 - Accident violent în municipiul Bacău. Un șofer a ajuns cu mașina în gardul unei curți -VIDEO
- 11:28 - Resturi de drone rusești prăbușite în Galați. Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE
- 08:07 - Alertă maximă în România. Fragmente de dronă căzute în Galaţi. Pericol de explozie, mai mulți oameni evacuați FOTO/VIDEO
- 23:58 - Horoscopul banilor pentru săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026. Două zodii dau lovitura, în timp ce trei zodii învață să mai strângă cureaua
