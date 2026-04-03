Traficul prin Strâmtoarea Ormuz dă semne de relansare, în ciuda blocadei impuse de Iran

Numărul navelor care au traversat Strâmtoarea Ormuz a crescut în ultimele zile, potrivit unui raport publicat vineri de compania de analiză maritimă Windward, citat de agenția DPA.

Raportul notează că miercuri au trecut prin strâmtoare 16 nave, față de 11 în ziua precedentă — a treia zi consecutivă de creștere a traficului maritim în zonă. Totuși, volumul actual rămâne semnificativ mai mic comparativ cu traficul anterior declanșării războiului dintre Iran, pe de o parte, și SUA și Israel, pe de alta.

Iranul a blocat de facto coridorul navigabil esențial pentru exporturile de petrol și gaze din Golf, ca represalii după atacurile americane și israeliene. Teheranul a amenințat că va ataca orice navă asociată cu SUA, Israel sau aliații acestora, însă în ultimele zile pare să tolereze treceri limitate, sub supraveghere strictă.

Majoritatea navelor care au reușit să tranziteze strâmtoarea în ultimele 72 de ore au navigat aproape de coasta iraniană, de-a lungul insulei Larak, Iranul aplicând o blocadă „selectivă”, cu permisiuni individuale de trecere. Alte trei nave au ales un traseu mai sigur, în largul coastelor Omanului, evitând zona controlată de forțele iraniene.

Advertising

Advertising

Printre acestea se numără un metanier încărcat cu gaze naturale lichefiate (GNL), aflat în prezent în apropierea portului Muscat, capitala Omanului — prima navă de acest tip care reușește să iasă din Golful Persic de la începutul războiului, pe 28 februarie. O navă port-container a companiei franceze CMA a părăsit de asemenea Golful Persic joi, semnalul său de navigație indicând un „proprietar francez”.