Deflagrația s-a produs la etajul al patrulea al imobilului din cauza unei scurgeri de gaze de la o butelie nemontată corespunzător, spun pompierii.

Din motive de siguranță, au fost evacuate persoanele aflate la etajele 3 și 4 ale blocului, pentru a preveni alte posibile incidente.

Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a vedea exact ce s-a întâmplat acolo.

Reprezentanţii ISU atrag atenţia asupra respectării stricte a măsurilor de siguranţă în utilizarea buteliilor şi instalaţiilor de gaz, pentru a evita producerea unor astfel de evenimente care pot pune vieţi în pericol.