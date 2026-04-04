Pe măsură ce se apropie Sărbătorile Pascale, românii care vor să pună pe masă preparate tradiționale se confruntă cu prețuri semnificativ mai mari la carnea de miel.

În supermarketuri, costurile sunt aproximativ cu 25-30% peste cele de anul trecut, iar diferențele se resimt atât la raft, cât și pe întreg lanțul de producție. În piețe și magazine, kilogramul de miel se vinde între 55 și 65 de lei, în timp ce bucățile premium depășesc aceste valori.

Unele oferte din retail ajung la 145 de lei pentru 2 kilograme, iar organele de miel se situează în jurul a 25 de lei pe kilogram. Producătorii spun că și prețul carcasei a crescut, ajungând la 45-50 de lei pe kilogram.

Specialiștii recomandă cumpărăturile din timp și compararea ofertelor. De asemenea, consumatorii sunt sfătuiți să verifice eticheta, proveniența și condițiile de depozitare înainte de achiziție.