Adolescent de 14 ani din Argeș, arestat preventiv după ce a atacat cu briceagul un tânăr de 19 ani: scene șocante, în plină stradă

Poliție
Poliție

Un adolescent de 14 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a atacat cu un briceag un tânăr de 19 ani, în urma unui conflict izbucnit în zona unui centru comercial din Pitești. 

Ancheta poliţiştilor argeşeni a fost demarată în urma unui conflict care a avut loc în seara zilei de 29 martie, în zona unui centru comercial din Piteşti, mandatul de arestare pe numele băiatului fiind emis vineri. 

Cum s-a produs agresiunea

Declarații contradictorii ale celor implicați

Declaraţiile celor doi  tineri implicaţi în conflict sunt diametral opuse, susțin surse judiciare citate de News.ro. Astfel, în timp ce tânărul de 19 ani susţine că nu îl cunoştea pe cel care l-a lovit cu cuţitul şi că a fost vorba despre un conflict spontan, băiatul de 14 ani susţine că cei doi fac parte dintr-un grup, iar cel de 19 ani a cerut numărul de telefon al prietenei lui, iar de acolo a pornit divergenţa.

Istoric de fapte violente

Aceleaşi surse subliniază că decizia judecătorilor de a emite mandat de arestare preventivă pe numele copilului de 14 ani a fost luată în contextul în care el are un lung istoric de infracţiuni, pentru care nu a răspuns în faţa legii întrucât nu avea vârsta stabilită de lege pentru răspundere penală. Printre faptele comise de adolescent sunt inclusiv infracţiuni cu violenţă, au precizat sursele citate.