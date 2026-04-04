Ancheta poliţiştilor argeşeni a fost demarată în urma unui conflict care a avut loc în seara zilei de 29 martie, în zona unui centru comercial din Piteşti, mandatul de arestare pe numele băiatului fiind emis vineri.

Cum s-a produs agresiunea

„Din cercetări a rezultat că în ziua de 29 martie a.c., în jurul orei 20:00, în timp ce se afla în apropierea unui centru comercial, minorul în cauză ar fi utilizat un brigeag pentru a-l agresa pe un tânăr de 19 ani, din Merişani, care l-ar fi lovit în prealabil cu palma în zona feţei. În cadrul agresiunii, minorul i-a provocat tânărului de 19 ani leziuni, ce au fost supuse examinării din punct de vedere medico-legal. Pentru administrarea probatoriului, în ziua de 01 aprilie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Piteşti au efectuat o percheziţie la locuinţa din Piteşti a minorului, împrejurare în care a fost descoperit şi ridicat cuţitul utilizat la săvârşirea faptei, precum şi alte bunuri de interes”, informează, sâmbătă, polițiștii argeșeni. Declarații contradictorii ale celor implicați

Declaraţiile celor doi tineri implicaţi în conflict sunt diametral opuse, susțin surse judiciare citate de News.ro. Astfel, în timp ce tânărul de 19 ani susţine că nu îl cunoştea pe cel care l-a lovit cu cuţitul şi că a fost vorba despre un conflict spontan, băiatul de 14 ani susţine că cei doi fac parte dintr-un grup, iar cel de 19 ani a cerut numărul de telefon al prietenei lui, iar de acolo a pornit divergenţa.

Istoric de fapte violente

Aceleaşi surse subliniază că decizia judecătorilor de a emite mandat de arestare preventivă pe numele copilului de 14 ani a fost luată în contextul în care el are un lung istoric de infracţiuni, pentru care nu a răspuns în faţa legii întrucât nu avea vârsta stabilită de lege pentru răspundere penală. Printre faptele comise de adolescent sunt inclusiv infracţiuni cu violenţă, au precizat sursele citate.