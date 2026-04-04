Gruparea afiliată Statului Islamic îndeamnă la atacuri asupra bisericilor și sinagogilor din Europa și Statele Unite. Organizația teroristă a lansat îndemnul la violență în urma deciziei Israelului de a închide moscheea Al-Aqsa din Ierusalim.

Autoritățile europene tratează amenințarea cu maximă seriozitate și iau in calcul orice scenariu. În Franța, paza a fost întărită în jurul bisericilor, sinagogilor și obiectivelor turistice, după ce un atac cu bombă a fost depistat la Paris.

Semnale de alarmă apar și în afara Europei. În Dubai, mai multe biserici au decis să suspende slujbele cu public și activitățile religioase. Astfel, le-au cerut credincioșilor să urmărească serviciile online.