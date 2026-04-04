Pentru prima dată de când se organizează această procesiune, traseul începe de la Catedrala Națională și continuă spre Catedrala Patriarhală. Evenimentul are loc într-o atmosferă de sărbătoare, pe esplanada Catedralei Naționale, unde se desfășoară slujba de sfințire a sălciilor.

Procesiunea este programată să înceapă la ora 16:15, după încheierea slujbei. Fiecare participant poartă ramuri de salcie, în amintirea intrării lui Iisus Hristos în Ierusalim, când acesta a fost întâmpinat cu ramuri de finic, simbol al păcii.

La eveniment participă credincioși veniți din mai multe zone ale țării, inclusiv din Maramureș, care au ajuns special la București pentru acest moment. Mulți dintre ei spun că prezența la procesiune este o mare bucurie și o binecuvântare. Participanții vin cu credință și speranță, exprimându-și dorința ca perioada dificilă marcată de austeritate să se încheie, în timp ce încrederea lor rămâne puternic ancorată în credință.