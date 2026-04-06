BNR urmează să stabilească dobânda cheie și raportul inflației. România, la un pas de junk. Avertismentul dur al experților

Banca Națională a României (BNR) se reunește marți în ședință și va stabili ce se întâmplă cu dobânzile, dar și cu inflația. Analiștii economici spun că toate scenariile sunt pe masă.

Între timp, vine un semnal sumbru de la una dintre cele mai importante agenții de evaluare financiară pentru România.

Experții susțin că ar putea retrograda perspectiva țării noastre la categoria junk dacă statul nu va continua măsurile pentru a-și reduce cheltuielile și dacă nu va veni cu măsuri concrete pentru a ține sub control inflația și criză energetică. 

Specialiștii menționează că țara noastră trebuie să ia măsuri și pentru a crește economia, dar și pentru a absordbi fondurile europene. 

În plus, agenția de rating a revizuit și prognoza economică pentru acest an și ar urma să fie mai mică cu cel puțin un procent. 