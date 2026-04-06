Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud informează, luni, că pompierii militari intervin în municipiul Bistriţa, pe strada Lt. Călin, ca urmare a unei sesizări privind o conductă de gaz avariată în timpul efectuării unor lucrări.

Potrivit reprezentanților instituției, la locul solicitării au fost direcţionate echipaje de intervenţie, alături de reprezentanţi ai operatorului de distribuţie gaze. Din primele informaţii, conducta este amplasată în exteriorul imobilului.

Echipajele specializate au acţionat pentru asigurarea zonei, iar alimentarea cu gaz a fost oprită de către reprezentanţii operatorului. Ca măsură de siguranţă, au fost evacuate aproximativ 15 persoane din apartamentele situate la etajele superioare.

În momentul publicării acestei știri, intervenţia este în desfăşurare, iar forţele din teren monitorizează permanent situaţia pentru prevenirea oricărui pericol.