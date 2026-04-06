Accident grav în județul Argeș. O mașină s-a răsturnat, după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un alt autoturism

FOTO: argespress
Un accident rutier grav a avut loc luni dimineață, în localitatea Drăganu, din județul Argeș. Un autoturism înmatriculat în Franța s-a răsturnat după ce a pătruns pe contrasens și a lovit o altă mașină care se deplasa regulamentar.

Din primele informații, șoferul vinovat de producerea incidentului ar fi adormit la volan și a pierdut controlul direcției. Mașina a intrat contrasens, a lovit un autoturism care circula regulamentar și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma impactului, două persoane au fost rănite, iar medicii sosiți la fața locului le-au oferit îngrijiri medicale, urmând să stabilească dacă necesită transportul la spital.

La fața locului, intervin echipaje de salvare și poliție, care desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul. 

În momentul publicării acestei știri, traficul în zonă se desfășoară cu dificultate.