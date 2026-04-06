Din primele informații, șoferul vinovat de producerea incidentului ar fi adormit la volan și a pierdut controlul direcției. Mașina a intrat contrasens, a lovit un autoturism care circula regulamentar și s-a răsturnat în afara părții carosabile.

În urma impactului, două persoane au fost rănite, iar medicii sosiți la fața locului le-au oferit îngrijiri medicale, urmând să stabilească dacă necesită transportul la spital.

La fața locului, intervin echipaje de salvare și poliție, care desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.

În momentul publicării acestei știri, traficul în zonă se desfășoară cu dificultate.