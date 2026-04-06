Traian Băsescu: ”Motorina trebuie raționalizată pentru a evita criza. Marea problemă nu este prețul, este să ai combustibil”

Traian Băsescu lansează un avertisment fără precedent. Fostul președinte susține că România trebuie să treacă la raționalizarea motorinei cât mai repede, pentru a face față unei crize majore care se apropie. De asemenea, în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu, Traian Băsescu a declarat că americanii pot câștiga războiul doar dacă ar trimite un milion de soldați pe teritoriul Iranului. 

„Hai să fim corecți. Trebuie raționalizat de pe acum, ca să nu ajungem la criză. Adică, spre exemplu, dumneavoastră să luați un rezervor de benzină pe lună, ca să-l aveți. Marea problemă, toți se reped la preț: „hai să reducem prețul”. Ori, eu vă spun, e o mare eroare. Marea problemă nu este prețul, marea problemă este să ai combustibilul.

Ori noi facem o mare greșeală, și europenii, din demagogie, fac o mare greșeală: intervenții pe preț, pe „hai să-l limităm”, „hai să-l plafonăm”, „hai să-l reducem”. Este o mare greșeală. Războiul cu Iranul nu poate fi câștigat decât dacă debarcă vreo un milion de militari americani pe teritoriul Iranului. Și nu se știe câți se mai întorc din ei, pentru că Iranul e o țară mare”, a declarat Traian Băsescu. 