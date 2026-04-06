”În această seară, în jurul orei 21:00, am fost anunțați cu privire la izbucnirea unui incendiu la o cabană situată pe Valea Râșnoavei”, a anunțat ISU Brașov.

La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de pompieri cu șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și un echipaj SMURD.

”Incendiul se manifestă la nivelul etajului și al mansardei, cu flăcări violente, existând pericol de propagare la o pensiune aflată în imediata apropiere. Construcția este realizată integral din lemn, fapt care a favorizat dezvoltarea și propagarea rapidă a incendiului”, au mai spus repreentanții ISU.

Intervenția este îngreunată de lipsa surselor de alimentare cu apă din zonă, însă pompierii au reușit să lichideze flăcările și din fericire, nu au existat victime.