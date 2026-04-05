Studiul, realizat de specialiști de la Keck Medicine – University of Southern California și publicat în revista Clinical Gastroenterology and Hepatology, arată că aceste episoade cresc semnificativ riscul de leziuni hepatice. Practic, consumul „concentrat”, mai multe băuturi într-o singură zi, poate fi mai periculos decât aceeași cantitate distribuită în timp.

Risc de aproape trei ori mai mare pentru afecțiuni grave ale ficatului

Cercetarea s-a concentrat pe persoanele cu boală hepatică steatozică asociată disfuncției metabolice (MASLD), o afecțiune frecventă, legată de obezitate, diabet sau colesterol crescut. Deși nu este considerată o boală provocată direct de alcool, studiul arată că alcoolul poate agrava semnificativ evoluția acesteia.

Rezultatele sunt clare: cei care consumă cantități mari de alcool într-o singură zi au un risc de aproape trei ori mai mare de a dezvolta fibroză hepatică avansată. Cu alte cuvinte, ficatul începe să acumuleze țesut cicatricial, iar funcționarea lui este afectată progresiv. Cu cât cantitatea consumată într-un interval scurt este mai mare, cu atât crește și gravitatea afectării.

Obicei frecvent, mai ales în rândul tinerilor

Analiza a inclus peste 8.000 de adulți, iar rezultatele arată că acest tip de consum nu este deloc rar. Mai mult de jumătate dintre participanți au spus că au avut astfel de episoade, iar aproape 16% dintre cei cu MASLD se încadrau în această categorie. Tinerii și bărbații sunt cei care recurg cel mai des la acest tip de consum.

Până acum, riscul pentru ficat era evaluat mai ales în funcție de cantitatea totală de alcool consumată. Noile date arată însă că acest criteriu nu este suficient și că tiparul de consum contează la fel de mult.

Ficatul nu poate face față consumului „în rafală”

Specialiștii explică faptul că atunci când alcoolul este consumat rapid și în cantitate mare, ficatul nu reușește să-l proceseze eficient. Acest lucru duce la inflamație și, în timp, la apariția fibrozei. Persoanele care au deja probleme metabolice sunt și mai vulnerabile. În plus, datele arată că bolile hepatice asociate consumului de alcool s-au dublat în ultimele două decenii, pe fondul creșterii consumului și al problemelor precum obezitatea sau diabetul.

Concluzia studiului e simplă, chiar dacă nu sună prea confortabil: nu e suficient să bei „rar” dacă atunci când o faci exagerezi. Pentru ficat, modul în care bei poate conta la fel de mult ca frecvența.