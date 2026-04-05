“E tipul de ameninţare care nu sperie pe nimeni. Câinii care latră nu muşcă. Adică ce o să facă? O să mai dea cu bombe şi rachete? Iranul, partea militară este 50% sub munte, sub pământ. Nu putea să se uite la Hamas şi Hezbollah, că sunt pe strategii şi tactici iraniene, cu tuneluri, cu depozite subterane, sunt foarte greu de identificat. În orice caz, poate că, văzând poziţia Franţei, a Chinei şi a Rusiei, atenţionează că singura soluţie este negocierea. Poate că, până marţi, îşi dă seama că nu poate ajunge la mare lucru continuând războiul cu Iranul”, a declarat Traian Băsescu într-o intervenție TV, potrivit News.ro.

„Războiul nu poate fi câștigat fără o intervenție masivă”

Fostul șef de stat consideră că o eventuală victorie militară împotriva Iranului este extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă, fără o intervenție de amploare, care ar implica riscuri uriașe.

”Războiul cu Iranul nu poate fi câştigat decât dacă debarcă vreun milion de militari americani pe teritoriul Iranului, şi nu se ştie cât se mai întorc din ei, pentru că Iranul e o ţară mare”. Băsescu a subliniat și dimensiunea și specificul Iranului, arătând că este vorba despre un stat cu o populație numeroasă și o identitate istorică puternică, greu de destabilizat prin mijloace clasice.

”E o ţară cu 90 de milioane de locuitori. Nu-i Venezuela, nu-i ştiu eu ce ţarã micã. Şi e o ţară care are conştiinţa existenţei ei, poporul iranian are conştienţa existenţei şi a istoriei. De 2500 de ani nu e o ţară care s-a format în urma unor aranjamente sau convenţii internaţionale. E o ţara care acolo a fost. E un fost mare imperiu, persan, imperiu care a dominat lumea şi a lăsat lumii. şi cultură şi multe altele. Din păcate, naţiunea a fost… prostită, de ayatollah, e prostită religios. Şi a ajuns să fie o naţiune… care este neadaptată zilei de azi, evoluţiilor societăţii. Sunt fanatizaţi mulţi dintre ei“.

Negocierea, singura soluție pentru criza din Ormuz

În ceea ce privește blocarea Strâmtorii Ormuz, punct esențial pentru transportul global de petrol, Traian Băsescu a insistat că o rezolvare prin forță nu este realistă și ar aduce pierderi majore.

”Soluţia prin forţă nu duce nicăieri. Nu cred că acea strâmtoare poate fi deschisă cu forţa. Poate fi deschisă cu negocierea. Cu forţa înseamnă şi foarte multe pierderi şi nu se ştie dacă va fi cu succes”. Declarațiile vin în contextul în care tensiunile dintre Statele Unite și Iran sunt în creștere, iar Donald Trump a lansat un nou ultimatum autorităților de la Teheran: "Deschideţi nenorocita de Strâmtoare, ticăloşi nebuni, sau veţi trăi în Iad - DOAR UITAŢI-VĂ! Slavă lui Allah"