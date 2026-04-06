În condițiile în care combustibilul este unul dintre cei mai importanți factori de cost pentru o companie aeriană, transportatorii se văd puși în situația de a transfera o parte din aceste costuri suplimentare către pasageri.

Pe termen scurt, companiile aeriene au absorbit costurile mai mari, dar având în vedere că aceste cheltuieli cu combustibilul pentru avioane reprezintă 20%-30% din costurile lor de operare, majorările de preț vor avea cu siguranță un impact asupra biletelor de călătorie.

Astfel, operatori de pe mai multe piețe, inclusiv din Europa și Asia, au anunțat deja că își ajustează tarifele de zbor sau că intenționează să crească prețurile biletelor, în special pe rutele lungi sau pe perioadele de cerere ridicată. Această tendință indică faptul că, pentru consumatorul final, costul unui bilet de avion va fi mai ridicat în următoarele luni, pe fondul presiunii semnificative exercitate de prețurile petrolului asupra industriei aviatice globale.

Până acum, companii precum Ryanair, Lufthansa, Air France‑KLM, United Airlines și Cathay Pacific au recunoscut în mod oficial că prețurile ridicate ale combustibilului afectează structura costurilor și că biletele vor fi mai scumpe, fie prin creșterea directă a prețurilor, fie prin majorarea taxelor și suprataxelor percepute pasagerilor.

Companii aeriene din Europa care au anunțat scumpiri

Ryanair – managementul a avertizat că prețurile biletelor vor crește după Paște și în sezonul de vară, pe fondul costurilor ridicate ale combustibilului.

Lufthansa – compania ia în calcul majorarea tarifelor și chiar ajustarea capacității de zbor din cauza penuriei și scumpirii kerosenului.

Air France-KLM – grupul a anunțat planuri de creștere a tarifelor, în special pe zborurile lung‑curier, pentru a compensa costurile mai mari cu combustibilul.

SAS – compania scandinavă a recunoscut deja că a mărit prețurile biletelor din cauza creșterii costului combustibilului și a anunțat schimbări în programul de zboruri.

Volotea – a făcut primul anunț despre scumpiri, reducând unele zboruri și avertizând asupra impactului crizei de kerosen asupra tarifelor.

Mai multe rapoarte indică că mai mulți operatori europeni monitorizează evoluția costului combustibilului și se pregătesc să aplice fuel surcharges (suprataxe de combustibil) sau majorări de tarife dacă prețul kerosenului se menține ridicat.

Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Răzvan Lucescu a stat jumătate de oră la spital: ”E o situație grea”- VIDEO