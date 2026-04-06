OMODA 7 SHS-P este construit exact pentru astfel de utilizatori.

Titlul de „Cel mai frumos crossover” acordat de către French Design Award, ediția 2025 este o nouă confirmare: prin stilul său futurist și personalitatea distinctă, rezonează de la prima vedere cu cei care gândesc la fel. French Design Award este un reper global prestigios, care atrage participarea a mii de companii din întreaga lume, inclusiv firme din clasamentul Fortune Global 500 și premiază branduri de top din diverse industrii.

Revenind la exteriorul său avangardist, acesta reflectă dorința de „a nu se conforma”, în timp ce proporțiile echilibrate și fluide răspund nevoii estetice de a rămâne actual în timp.

Sistemul inteligent de iluminare dinamică interactivă – aliatul perfect pe timp de noapte

Un design cu adevărat remarcabil nu ține cont de timp sau context. Multe vehicule impresionează ziua, dar trec neobservate noaptea; sistemul inteligent de iluminare dinamică interactivă al OMODA 7 SHS-P extinde limbajul de design în toate momentele zilei. Semnalizatoarele fluide, luminile dinamice din bara frontală, stopurile roșu intens și indicatorul de încărcare PHEV nu sunt doar elemente vizuale - ci o formă clară și discretă de comunicare.

În situațiile constant întânite în viața de zi cu zi, precum viraje, schimbarea benzii, parcare sau încărcare, efectele de lumină oferite de ART IN MOTION asigură că vehiculul este mereu vizibil și ușor de înțeles.

OMODA 7 SHS-P are o postură ușor înclinată spre față, cu partea frontală joasă și spatele ridicat, combinată cu linii clare ale caroseriei, facilitând aprecierea poziției și distanței în spații aglomerate. Discret, dar atrăgător, devine cu ușurință un subiect de conversație.

Când spațiul, confortul și siguranța devin parte din standard

Mulți utilizatori se confruntă cu aceeași dilemă: mașinile spectaculoase ca design sacrifică adesea spațiul, iar cabinele ultra-tehnologizate pot crea disconfort.

Cabina spațioasă, cu design panoramic, a modelului OMODA 7 SHS-P este concepută pentru a elimina orice stress în trafic. Layoutul generos transformă deplasările zilnice într-o experiență plăcută; scaunele ergonomice și sistemele avansate de siguranță oferă încredere șoferului și confort pasagerilor.

În timpul mersului, habitaclul ultra-silențios oferă o experiență liniștitoare, în contrast cu exteriorul dinamic. Tehnologia ENC de reducere a zgomotului motorului și sistemele hidraulice de amortizare reduc zgomotul cu 10 dB și îmbunătățesc absorbția șocurilor cu 30%, transformând mașina într-un refugiu personal.

OMODA își propune să devină „liderul global în segmentul crossover”.

În domeniul vehiculelor electrificate, OMODA & JAECOO utilizează tehnologia SHS (Super Hybrid System) de ultimă generație, oferind putere ridicată, eficiență optimizată și autonomie extinsă, cu obiectivul de a deveni „liderul global al tehnologiei hibride”.

P-ul din denumirea modelului (OMODA 7 SHS-P) face trimitere la versiunea Plug-in care definește modelul.

Notă:

Disponibilitatea anumitor funcții poate varia în funcție de piață. Specificațiile finale ale vehiculului și echipamentele depind de reglementările locale și livrarea efectivă.

Condițiile specifice ale garanției sunt stabilite conform versiunilor oficiale din fiecare piață a UE.