O tranzacție istorică sub spectrul influenței ucrainene

Finalizată oficial la 31 martie 2026, achiziția fabricii ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) din Roman de către gigantul ucrainean Interpipe marchează o etapă inedită pentru industria metalurgică românească. Unitatea din Neamț, cu o tradiție ce datează din 1951, devine astfel prima platformă de producție a grupului ucrainean în interiorul Uniunii Europene. Deși CEO-ul Interpipe, Luca Zanotti, descrie mutarea drept un pas strategic care completează operațiunile integrate ale companiei, în spatele cifrelor se află figura complexă și controversată a lui Victor Pinchuk, al doilea cel mai bogat om din Ucraina.

Ascensiunea unui imperiu între oțel și politică

Victor Pinchuk nu este doar un magnat al țevilor, ci un personaj a cărui avere, estimată de Forbes la 2,8 miliarde de dolari, s-a clădit la intersecția dintre afaceri și cele mai înalte sfere ale puterii de la Kiev. Doctor în proiectarea țevilor și fondator al Interpipe în 1990, Pinchuk și-a consolidat influența prin căsătoria cu Olena, fiica fostului președinte ucrainean Leonid Kucima. Această legătură de rudenie a fost adesea punctul central al acuzațiilor de favoritism, criticii susținând că socrul său ar fi facilitat privatizări strategice sub prețul pieței, așa cum a fost cazul celebrei fabrici Kryvorizhstal, achiziționată inițial împreună cu partenerul său de atunci, miliardarul Rinat Ahmetov.

Umbrele corupției: Acuzații de mită și dumping

Trecutul noului proprietar de la Roman este marcat de anchete răsunătoare. Biroul Național Anticorupție din Ucraina a investigat acuzații grave conform cărora Pinchuk ar fi primit mita de 110 milioane de dolari între 2003 și 2006 pentru drepturi de administrare asupra companiei de stat Ukrnafta. Mai mult, în plan internațional, grupul Interpipe s-a confruntat cu plângeri din partea producătorilor americani de oțel, fiind acuzat de dumping pe piața gazelor naturale din SUA, fapt ce a dus la acea vreme la retrogradarea ratingului financiar al companiei. În ciuda acestor controverse, Pinchuk a reușit să își mențină poziția, controlând astăzi un imperiu care include cinci active industriale majore și un holding media influent.

Filantropie și lux în paradisurile miliardarilor

Dincolo de fabrici și laminatoare, Victor Pinchuk cultivă imaginea unui filantrop global și a unui fin cunoscător al artelor. Prin fundația sa și centrul de artă contemporană PinchukArtCenter, acesta a devenit o prezență constantă la Forumul Economic Mondial de la Davos și la Conferința de Securitate de la München. Stilul său de viață reflectă o opulență rară: de la deținerea clădirii istorice Grand Buildings din Trafalgar Square, Londra, până la petreceri legendare în stațiunea Courchevel, unde la aniversarea de 50 de ani ar fi cheltuit peste 6 milioane de dolari pentru a-i avea invitați pe artiștii de la Cirque du Soleil și celebrul bucătar Alain Ducasse.

Rolul strategic al Interpipe în contextul actual

În prezent, Interpipe este o forță industrială cu peste 9.500 de angajați, ale cărei produse ajung în 70 de țări. Compania subliniază componenta sa patriotică, menționând că 150 de angajați servesc în prezent în forțele armate ucrainene și că business-ul contribuie masiv la bugetul de stat al Ucrainei. Integrarea fabricii de la Roman, specializată în țevi fără sudură pentru sectoarele energetic și petrolier, oferă grupului ucrainean un punct de sprijin vital în piața comunitară. Totuși, rămâne de văzut dacă această „integrare tehnologică” va aduce stabilitatea scontată pentru cei de la Roman sau dacă istoricul tumultuos al proprietarului va proiecta noi provocări asupra viitorului unității românești.