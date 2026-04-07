În contextul tensiunilor economice și al presiunii pe piața energiei, președintele Nicușor Dan a oferit marți clarificări esențiale privind siguranța aprovizionării cu produse petroliere. Deși a subliniat că România nu se află în prezent în situația de a raționaliza consumul, șeful statului a confirmat că autoritățile au început deja elaborarea unor planuri preventive pentru situații de urgență.

Diferența dintre aprovizionare și preț

Președintele a ținut să facă o distincție clară între cele două probleme care îi preocupă pe cetățeni: disponibilitatea carburanților și costul la pompă.

Stocurile sunt asigurate: „Nu suntem în punctul în care să vorbim despre o lipsă de combustibil pe piață”, a declarat Nicușor Dan. România beneficiază de o poziție strategică mai stabilă decât alte state europene datorită capacităților proprii de producție și rafinare, care permit lanțuri de aprovizionare mai scurte.

Presiunea prețurilor: În privința scumpirilor, președintele a recunoscut că factorii externi (precum tranzitul prin strâmtorile internaționale) sunt greu de controlat. Acesta a avertizat că, dacă tendința actuală continuă, presiunea asupra prețurilor se va resimți puternic în următoarele 2-3 luni.

Pregătiri pentru scenariul de criză

Chiar dacă nu există o urgență imediată, lecțiile învățate din criza gazelor și a energiei electrice au determinat Executivul să fie proactiv. Astfel, se lucrează la un scenariu de criză pentru produsele din petrol, menit să stabilească pașii de urmat în eventualitatea unei întreruperi a fluxurilor globale de aprovizionare.

Guvernul analizează noi compensări

Întrebat despre posibilitatea ca statul să intervină din nou pentru a plafona sau compensa prețurile la pompă, Nicușor Dan a precizat că decizia depinde de capacitatea bugetului de stat:

„O să vedem în ce măsură bugetul poate să compenseze, așa cum a făcut-o și în trecut. Sunt mulți factori în joc și vom monitoriza evoluția în zilele următoare.”

Prin acest mesaj, șeful statului a încercat să echilibreze nevoia de realism economic cu cea de calm social, asigurând populația că, deși contextul internațional este volatil, România are pârghiile necesare pentru a evita un blocaj total al aprovizionării.