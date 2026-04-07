Mai întâi curăță ciupercile și toacă-le mărunt. Pune-le într-o tigaie largă, cu puțin ulei, și gătește-le la foc mediu până când elimină toată apa și încep să se lege ușor. Este un pas esențial – dacă rămân apoase, drobul nu se va lega corect.

Cum prepari drob de ciuperci cu leurdă și spanac

Toacă ceapa mărunt și călește-o separat până devine sticloasă și ușor dulce. Adaug-o peste ciuperci și lasă totul să se răcească.

Spală bine spanacul și opărește-l 1–2 minute în apă clocotită, apoi scurge-l foarte bine și toacă-l. Dacă folosești spanac congelat, dezgheață-l și stoarce-l bine de apă.

Spală leurda și toac-o fin, păstrând aroma proaspătă. Toacă și pătrunjelul.

Într-un bol mare, pune ciupercile răcite, spanacul, leurda, pătrunjelul și amestecă ușor. Adaugă ouăle crude, pesmetul, sare și piper, apoi omogenizează până obții o compoziție bine legată, dar nu densă.

Tapetează o formă de chec sau o tavă cu hârtie de copt. Toarnă jumătate din compoziție și nivelează.

Așază ouăle fierte pe mijloc, pe lungime, apoi acoperă cu restul compoziției. Presează ușor pentru a elimina golurile de aer.

Coace în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de aproximativ 45–50 de minute, până când drobul este bine legat și ușor rumenit deasupra.

Lasă-l să se răcească în tavă, apoi scoate-l și feliază-l doar după ce s-a răcit suficient.

Vei obține un drob de ciuperci cu leurdă și spanac fraged, suculent și aromat, cu o textură plăcută și un gust proaspăt, dominat de leurdă și verdețuri. Ouăle din interior adaugă consistență și eleganță, iar fiecare felie este echilibrată și apetisantă.

Este ideal pentru mesele de primăvară și se păstrează foarte bine la frigider, devenind chiar mai gustos a doua zi, când aromele se întrepătrund perfect.