Patriarhia Română a dezvăluit modul în care Sfânta Lumină va fi adusă în acest an în România, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

În seara zilei de sâmbătă, 11 aprilie 2026, este programată aducerea Sfintei Lumini de la Ierusalim de către arhimandritul Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, urmând a fi oferită delegaților eparhiilor Patriarhiei Române prezenți la Aeroportul Internațional "Otopeni".

Tot în aceeași seară, în jurul orei 19.00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică "Sfinții Împărați Constantin și Elena" de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și un sobor de preoți.

Momentan, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ținând cont de situația geopolitică, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută.

Într-o astfel de situație imposibil de anticipat, Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi oferită de la Catedrala Patriarhală istorică "Sfinții Împărați Constantin și Elena", de pe Colina Bucuriei, întrucât Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim în anul 2025 a fost păstrată aici neîntreruptaprinsă într-o candelă specială, în mod preventiv.