Procesul de selecție pentru conducerea marilor parchete din România a intrat într-o nouă etapă decisivă, la doar o săptămână după ce Ministerul Justiției a anunțat oficial reluarea procedurii pentru posturile de vârf. Această rundă de selecție vizează funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și pozițiile de procuror-șef adjunct în cadrul DNA și DIICOT. Decizia de a organiza o nouă sesiune de interviuri vine într-un moment de maximă vizibilitate pentru sistemul judiciar, punând sub lupă candidați care au trecut deja printr-o primă etapă de evaluare.

Candidații reaudiați în fața comisiei

Marți, 7 aprilie, începând cu ora 09:00, trei procurori importanți revin în fața comisiei de examinare. Cristina Chiriac își susține candidatura pentru funcția de procuror general, în timp ce Marinela Mincă și Gill-Julien Grigore Iacobici concurează pentru posturile de adjunct la DNA, respectiv DIICOT. Deși toți trei au primit anterior un aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii, procedura continuă sub autoritatea Ministerului Justiției. Acest lucru este posibil deoarece avizul CSM are un caracter consultativ, oferind ministrului și președintelui Nicușor Dan pârghiile necesare pentru a merge mai departe cu propunerile inițiale.

Rigorile procesului de evaluare și componența comisiei

Evaluarea candidaților nu este doar o formalitate, ci un proces complex desfășurat în fața unei comisii multidisciplinare conduse de ministrul Justiției. Structura acesteia este menită să asigure o analiză de 360 de grade, incluzând reprezentanți ai ministerului, procurori desemnați de CSM, specialiști de la Institutul Național al Magistraturii, experți în management de la Academia de Studii Economice și un psiholog din sistemul judiciar. Această componență diversă urmărește nu doar verificarea cunoștințelor juridice, ci și testarea aptitudinilor de lider necesare pentru gestionarea unor instituții cu mii de angajați și bugete considerabile.

Proiectele de management și viziunea asupra integrității

Punctul central al interviurilor îl reprezintă susținerea proiectelor de management, unde candidații trebuie să demonstreze că înțeleg în profunzime specificul și problemele instituțiilor pe care doresc să le conducă. Evaluatorii pun un accent deosebit pe capacitatea de comunicare, rezistența la stres și abilitatea de a lua decizii sub presiune. Dincolo de competențele tehnice, un criteriu eliminatoriu rămâne raportarea la valorile fundamentale ale profesiei, unde sunt analizate integritatea candidaților și propunerile acestora pentru a recâștiga încrederea cetățenilor în actul de justiție.

Contrastul dintre numirile confirmate și cele amânate

În timp ce unii candidați reiau procesul de interviu, alții au parcurs deja cu succes etapele de avizare. Codrin-Horațiu Miron a primit undă verde pentru a prelua șefia DIICOT, în timp ce Viorel Cerbu și Marius Ionel Ștefan au fost validați pentru conducerea și, respectiv, secția de adjuncți a DNA. În schimb, situația rămâne incertă pentru Alex Florența și Marius Voineag, ale căror numiri au fost amânate repetat de către Secția pentru procurori a CSM. În acest context tensionat, președintele Nicușor Dan a precizat că evaluările sale sunt independente și că nu se va lăsa influențat de opiniile exprimate în mediul online sau pe rețelele sociale, păstrându-și rolul de arbitru final în acest proces de numire.