Cele mai contaminate 12 fructe și legume
Lista anuală cunoscută sub numele de „Dirty Dozen” evidențiază produsele cu cele mai ridicate niveluri de pesticide, chiar și după spălare. În 2026, pe primul loc se află spanacul, urmat de alte alimente frecvent consumate în dietele considerate sănătoase.
Iată clasamentul:
- spanac
- varză kale
- căpșuni
- struguri
- nectarine
- piersici
- cireșe
- mere
- mure
- pere
- cartofi
- afine
Această listă este cu atât mai relevantă cu cât include produse pe care mulți oameni le consumă zilnic, considerându-le esențiale pentru o dietă echilibrată.
Potrivit datelor analizate, aproximativ 75% dintre probele de fructe și legume neorganice conțineau reziduuri de pesticide. Mai mult, în cazul produselor din lista „Dirty Dozen”, aproape toate mostrele testate au prezentat urme detectabile.
Un aspect important este faptul că aceste rezultate reflectă situația alimentelor după spălarea standard, ceea ce înseamnă că reziduurile identificate nu sunt doar impurități de suprafață, ci substanțe care rămân chiar și după curățarea obișnuită acasă.
Există și opțiuni mai sigure
În contrast cu produsele intens contaminate, raportul evidențiază și o categorie de fructe și legume cu un nivel foarte scăzut de pesticide, cunoscută sub denumirea de „Clean Fifteen”, scriu cei de la citymagazine.si.
În 2026, lista include:
- ananas
- porumb dulce
- avocado
- papaya
- ceapă
- mazăre dulce congelată
- sparanghel
- varză
- conopidă
- pepene verde
- mango
- banane
- morcovi
- ciuperci
- kiwi
Aproximativ 60% dintre aceste produse nu au prezentat deloc reziduuri detectabile, ceea ce le face alegeri mai sigure, chiar și atunci când nu sunt cumpărate în variantă organică.
Diferențele dintre nivelurile de pesticide sunt explicate, în mare parte, prin structura și caracteristicile fiecărui aliment. Fructele și legumele cu coajă groasă, precum avocado sau ananasul, sunt mai bine protejate împotriva substanțelor chimice utilizate în agricultură.
În schimb, produsele cu frunze sau coajă subțire, precum spanacul sau căpșunile, sunt mai vulnerabile și pot reține mai ușor reziduurile de pesticide.
Ce conține vopseaua de ouă și cât de periculoasă este în realitate. Alternative naturale pentru colorarea ouălor de Paște