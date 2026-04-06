Cele mai contaminate 12 fructe și legume

Lista anuală cunoscută sub numele de „Dirty Dozen” evidențiază produsele cu cele mai ridicate niveluri de pesticide, chiar și după spălare. În 2026, pe primul loc se află spanacul, urmat de alte alimente frecvent consumate în dietele considerate sănătoase.

Iată clasamentul:

spanac

varză kale

căpșuni

struguri

nectarine

piersici

cireșe

mere

mure

pere

cartofi

afine

Această listă este cu atât mai relevantă cu cât include produse pe care mulți oameni le consumă zilnic, considerându-le esențiale pentru o dietă echilibrată.

Potrivit datelor analizate, aproximativ 75% dintre probele de fructe și legume neorganice conțineau reziduuri de pesticide. Mai mult, în cazul produselor din lista „Dirty Dozen”, aproape toate mostrele testate au prezentat urme detectabile.

Un aspect important este faptul că aceste rezultate reflectă situația alimentelor după spălarea standard, ceea ce înseamnă că reziduurile identificate nu sunt doar impurități de suprafață, ci substanțe care rămân chiar și după curățarea obișnuită acasă.

Există și opțiuni mai sigure

În contrast cu produsele intens contaminate, raportul evidențiază și o categorie de fructe și legume cu un nivel foarte scăzut de pesticide, cunoscută sub denumirea de „Clean Fifteen”, scriu cei de la citymagazine.si.

În 2026, lista include:

ananas

porumb dulce

avocado

papaya

ceapă

mazăre dulce congelată

sparanghel

varză

conopidă

pepene verde

mango

banane

morcovi

ciuperci

kiwi

Aproximativ 60% dintre aceste produse nu au prezentat deloc reziduuri detectabile, ceea ce le face alegeri mai sigure, chiar și atunci când nu sunt cumpărate în variantă organică.

Diferențele dintre nivelurile de pesticide sunt explicate, în mare parte, prin structura și caracteristicile fiecărui aliment. Fructele și legumele cu coajă groasă, precum avocado sau ananasul, sunt mai bine protejate împotriva substanțelor chimice utilizate în agricultură.

În schimb, produsele cu frunze sau coajă subțire, precum spanacul sau căpșunile, sunt mai vulnerabile și pot reține mai ușor reziduurile de pesticide.

