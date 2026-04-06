„Mulți consideră hipertensiunea un ucigaș tăcut, dar și colesterolul se comportă la fel”, explică cardiologul Donald Lloyd-Jones pentru The Healthy. Motivul este simplu: de cele mai multe ori, nivelurile ridicate nu dau semne clare. În schimb, excesul de colesterol se acumulează treptat pe pereții vaselor de sânge, formând depozite numite plăci.

Dacă ai impresia că problemele legate de colesterol apar doar la vârste înaintate, realitatea este alta. Aceste depuneri pot începe încă din jurul vârstei de 20–30 de ani și evoluează lent, uneori timp de decenii, până când pot provoca evenimente grave.

Pe parcursul acestui proces, numit ateroscleroză, fluxul sanguin este îngustat sau blocat fără simptome evidente. De multe ori, primele manifestări apar abia când situația devine critică, cum ar fi în cazul unui infarct sau al unui accident vascular cerebral.

Așadar, în lipsa unor semnale clare, cum poți ști dacă ai colesterolul ridicat? Iată ce spun specialiștii!

Colesterolul este o grăsime esențială din sânge, implicată în numeroase funcții ale organismului. El este transportat prin intermediul lipoproteinelor, dintre care cele mai importante sunt:

HDL („colesterolul bun”) – ajută la eliminarea excesului și îl transportă către ficat

LDL („colesterolul rău”) – în cantități mari, se depune pe pereții arterelor

În mod obișnuit, colesterolul crescut nu are manifestări vizibile. Totuși, există anumite semne sau contexte care pot indica un risc mai mare.

Modificări ale pielii

Deși rare, unele manifestări cutanate pot sugera valori foarte mari ale colesterolului. Pot apărea depuneri vizibile cauzate de excesul de LDL, inclusiv la nivelul feței.

Acestea includ:

xantelasma – mici pete galbene în jurul ochilor

arcus senilis – un inel gri-albicios în jurul irisului

xantoame – acumulări de colesterol la nivelul tendoanelor

Aceste semne sunt mai frecvente la persoanele cu predispoziție genetică pentru colesterol ridicat. Dacă apar, este important un consult medical cât mai rapid.

Probleme respiratorii și dureri în piept

Simptome precum durerea toracică sau senzația de lipsă de aer pot indica îngustarea arterelor din cauza depunerilor de colesterol. Acestea sunt semnale de alarmă și necesită evaluare medicală urgentă, deoarece pot preceda un infarct sau un accident vascular cerebral.

Afecțiuni asociate

Anumite boli pot duce la creșterea colesterolului ca efect secundar. De exemplu:

bolile de rinichi pot determina creșterea LDL

afecțiunile tiroidei și diabetul pot afecta metabolismul grăsimilor

bolile inflamatorii cronice (precum lupusul, artrita reumatoidă sau psoriazisul) cresc riscul cardiovascular

De asemenea, persoanele cu HIV pot avea un risc mai mare, inclusiv din cauza tratamentului medicamentos.

Istoricul familial

Există și o componentă genetică importantă. Aproximativ 1 din 250 de persoane suferă de hipercolesterolemie familială — o afecțiune care determină niveluri foarte ridicate de colesterol încă de la vârste tinere.

Această condiție crește semnificativ riscul de boli cardiovasculare, iar modificările stilului de viață nu sunt, de obicei, suficiente. În astfel de cazuri, tratamentul medicamentos, cum ar fi statinele, este necesar indiferent de vârstă.

