Guvernul de la Viena se află în fața unei decizii dificile, analizând introducerea unor noi limite de viteză pe șosele pentru a contracara scumpirile record ale carburanților. Măsura, discutată intens în contextul unui risc real de penurie, vine într-un moment în care prețul motorinei a spart bariera psihologică de 2,17 euro pe litru (aproximativ 11 lei). Datele furnizate de autoritatea de reglementare E-Control confirmă o presiune financiară uriașă asupra cetățenilor, care au plătit în medie 2,172 euro pentru motorină și 1,765 euro pentru benzina premium în ultimele zile.

Între recomandări voluntare și reglementări stricte

Deși Ministerul Economiei nu exclude impunerea unor restricții de viteză, oficialii subliniază că aceasta ar fi doar o componentă dintr-un pachet mai amplu de economisire a energiei. Până de curând, cancelarul Christian Stocker și alți lideri ai ÖVP au respins ideea unor limite obligatorii, preferând să mizeze pe responsabilitatea individuală. Stocker a declarat recent pentru ziarul „Krone” că orice gest voluntar de reducere a vitezei este benefic, reprezentând o contribuție directă a șoferilor la propria stabilitate financiară. Totuși, guvernul lasă ușa deschisă pentru acțiuni punctuale, în cazul în care tarifele la pompă vor continua marșul ascendent.

Vocile experților vs. realitatea infrastructurii rurale

Dezbaterea a împărțit Austria în două tabere cu argumente solide. Pe de o parte, economiștii de mediu și experții auto, precum Sigrid Stagl, susțin că limitarea vitezei este o soluție cu efecte imediate: scade consumul de combustibil, reduce poluarea fonică și diminuează riscul de accidente grave. Această viziune este susținută și de Agenția Internațională a Energiei (IEA), care îndeamnă guvernele să adopte rapid astfel de măsuri de criză.

Pe de altă parte, opoziția, reprezentată de Freedom Party of Austria (FPÖ), atrage atenția asupra unei realități ignorate de la Viena. Christian Hafenecker, purtătorul de cuvânt pentru transporturi al partidului, avertizează că în zonele rurale, unde infrastructura de transport public este deficitară, mașina personală nu este un lux, ci o necesitate. Pentru mulți cetățeni care nu au acces la metrou sau tramvai, restricțiile de viteză ar putea însemna doar o povară suplimentară, fără a oferi alternative reale de mobilitate. În așteptarea unei decizii oficiale, cluburile auto recomandă deja un stil de condus „eco”, bazat pe anticiparea traficului și viteze constante, ca singura metodă imediată de a reduce factura la carburant.