Echipajele de intervenție ajunse la fața locului l-au găsit în stare de inconștiență și au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, rănile suferite au fost prea grave, iar copilul nu a mai putut fi readus la viață. Circumstanțele în care s-a produs tragedia nu sunt, deocamdată, clare. Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să stabilească exact cum a ajuns copilul să cadă de la etaj.

Copil de 12 ani, mort după ce s-ar fi aruncat de la etajul patru al unuio bloc

Potrivit informațiilor apărute ulterior, băiatul locuia într-o locuință socială de tip familial din blocul respectiv. Surse de la fața locului susțin că, înainte de incident, minorul ar fi spus că intenționează să se arunce de la etaj, pe fondul unor probleme personale legate de situația tatălui său.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de ambulanță, pompieri și polițiști, iar zona a fost securizată pentru desfășurarea intervenției și a cercetărilor. Polițiștii au deschis un dosar și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia și toate împrejurările în care copilul a căzut de la etaj.