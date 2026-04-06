Berbec

Pentru nativii zodiei Berbec, luna aprilie vine cu multe surprize și trebuie să se pregătească sufletește pentru tot ceea ce urmează să vină. Este foarte posibil ca acești nativi să fie mult mai îndrăzneți ca de obicei și să îi ia prin surprindere pe cei din jurul lor.

Nativii zodiei Berbec care sunt singuri pot cunoaște pe cineva special în luna aprilie, iar cei care sunt deja într-o relație se pot simți pregătiți să meargă către pasul următor. Luna Nouă în Berbec din data de 17 aprilie poate fi ca o adevărată resetare pentru nativii zodiei și pot începe să își dorească mai multe lucruri, pentru că Universul va avea grijă să devină realitate.

Taur

Și pentru nativii zodiei Taur, luna aprilie se anunță perfectă din punct de vedere amoros. Venus tranzitează prima casă a acestor nativi în luna aprilie, iar acest lucru vine cu schimbări de look sau de atitudine, lucruri care nu vor trece neobservate. Te vei simți ca un adevărat magnet în luna aprilie și vei reuși să atragi pe oricine îți dorești.

Gemeni

Pentru nativii zodiei Gemeni, luna aprilie nu este una excelentă din punct de vedere sentimental, iar mulți dintre ei vor dori să petreacă timp singuri și să facă niște alegeri.

Începând de pe data de 24 aprilie, lucrurile se pot schimba în mod radical, iar cei din jur te pot observa mult mai ușor și poți cuceri mult mai simplu pe o persoană care ți-a atras atenția.

Rac

Luna aprilie este o lună excelentă pentru nativii zodiei Rac, iar energiile bune din această lună creează un mediu propice pentru a cunoaște pe cineva special.

O persoană interesantă își poate face apariția prin intermediul unor prieteni și puteți descoperi că aveți foarte multe lucruri în comun. Spre finalul lunii, s-ar putea să ai nevoie de câteva zile pe care să le petreci singur și în care să reflectezi dacă este cea mai bună alegere pentru tine și dacă chiar vă potriviți.

Leu

Primele trei săptămâni ale lunii aprilie sunt dedicate în cazul tău consolidării relației cu persoana iubită. Discuțiile din ultimul timp și-au pus amprenta în relația voastră și au slăbit-o, așa că este nevoie de gesturi frumoase și de cuvinte blânde pentru a repara totul. De pe data de 9 aprilie, poți organiza o excursie romantică cu persoana iubită, departe de agitația orașului. Cei care sunt singuri pot cunoaște pe cineva care se află la distanță și va trebui să vadă dacă este sau nu potrivită o astfel de legătură.

Fecioară

În luna aprilie, Marte și Mercurs se află în casa partenerilor, iar acest lucru vine cu certuri și cu discuții în contradictoriu. Perfecționiste din fire, nativele zodiei Fecioară nu vor lăsa lucrurile să treacă de la sine, iar acest lucru va crea o ruptură definitivă. Neînțelegerile pot apărea la tot pasul, așa că nativii zodiei trebuie să gândească mai rațional și să nu se lase copleșiți de emoții.

Balanță

Nativii zodiei care sunt la început de drum în relație își vor lua inima în dinți și vor trece la nivelul următor. De pe data de 24 aprilie când Venus intră în Gemeni, nativii acestei zodii vor vrea să călătorească mai mult cu persoana iubită, să o cunoască mai bine și în acest context și să creeze amintiri frumoase cu ea.

Scorpion

Pentru nativii zodiei Scorpion, luna aprilie îi ajută să devină mai sociabili, mai ușor de abordat și mai flexibili în a-și petrece timpul liber cu persoana care le-a atras atenția. Venus îi ajută pe Scorpioni să devină mai atrăgători în ochii ceilalți și să facă gesturi frumoase pentru persoana iubită.

Săgetător

Pentru nativii zodiei Săgetător, poate apărea o veche iubire la orizont, o poveste care s-a încheiat brusc. Este momentul pentru a vedea încotro se poate duce aceasta și dacă merită cu adevărat. Cei care sunt singuri simt nevoia să facă mai multe lucruri pentru a cunoaște pe cineva, așa că vor ieși mai mult și vor accepta și să iasă cu cineva cunoscut în mediul online.

Capricorn

Venus în Taur se află în aprilie în trigon cu Soarele tău în casa a cincea a iubirii, iar acest lucru îi ajută pe nativii zodiei să fie mai romantici și să primească surprize plăcute din partea celor dragi. După data de 9 aprilie, este posibil să dorești să petreci mai mult timp cu persoana iubită, să vă izolați puțin de restul lumii pentru a vă cunoaște mai bine.

Vărsător

Romantismul se intensifică în luna aprilie pentru nativii zodiei Vărsător, care pot cunoaște pe cineva care să le dea lumea peste cap și pentru care să renunțe la unele planuri pe care le-au făcut în utlima perioadă. Pregătește-te pentru multe surprize, pe toate planurile.

Pești

Jupiter tranzitează a cincea casă a iubirii și acest lucru se va reflecta și în viața de cuplu. Este momentul propice pentru a discuta despre întemeierea unei familii, despre a cumpăra o casă împreună sau despre mutarea împreună în cazul în care relația este una destul de recentă. Comunicarea este excelentă în această lună, iar Venus în Taur este de mare ajutor în acest sens, potrivit sursei.