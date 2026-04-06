În majoritatea regiunilor, prima parte a intervalului aduce temperaturi peste normal, urmate de o răcire bruscă până în jurul datei de 10–12 aprilie. Ulterior, vremea va intra din nou într-un proces de încălzire treptată, dar instabilitatea va rămâne prezentă, cu precipitații frecvente.

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

În Banat, începutul intervalului aduce maxime de 20–21 de grade, însă temperaturile scad rapid spre 11–12 grade până în 12 aprilie, apoi revin treptat spre 18–19 grade. Minimele coboară până la 0 grade în jurul datei de 10 aprilie, apoi cresc spre 6 grade. Ploile devin mai probabile după 11 aprilie, cu posibile cantități mai însemnate între 11 și 14 aprilie.

În Crișana, maximele pornesc de la 19–20 de grade și scad până la aproximativ 10 grade, apoi urcă din nou spre 18–19 grade. Minimele ajung până la -1 grad, înainte de a reveni la 5–6 grade. Precipitațiile se intensifică după 10 aprilie, cu un vârf în jurul datei de 13 aprilie.

Transilvania și Maramureș: temperaturi sub normal și nopți reci

În Transilvania, temperaturile scad de la aproximativ 20 de grade până la 8–9 grade, menținându-se scăzute până în jurul datei de 12 aprilie. Ulterior, maximele cresc spre 17 grade. Minimele ajung până la -2 grade, apoi revin la 3–4 grade. Ploile sunt mai probabile după 9 aprilie.

În Maramureș, răcirea este resimțită rapid, cu maxime care coboară de la 18–19 grade la aproximativ 9 grade. Ulterior, valorile cresc treptat. Minimele scad până la -1 grad, apoi revin spre 5 grade. Precipitațiile vor fi prezente aproape pe tot intervalul, mai ales în a doua săptămână.

Moldova și Dobrogea: variații mari și ploi frecvente

În Moldova, maximele scad de la 21 de grade până la 9 grade, apoi urcă din nou spre 16–17 grade. Minimele ajung la 0 grade, iar apoi cresc spre 5–6 grade. Ploile vor fi frecvente pe tot intervalul, cu intensificări între 12 și 14 aprilie.

În Dobrogea, temperaturile coboară de la 22 de grade la aproximativ 10 grade, apoi cresc spre 16–17 grade. Minimele ajung la 2 grade, iar ulterior revin la 7 grade. Probabilitatea de precipitații crește după 8 aprilie, cu cantități mai importante în jurul datei de 13 aprilie.

Muntenia și Oltenia: răcire accentuată, urmată de încălzire treptată

În Muntenia, maximele scad de la 22 de grade la aproximativ 11 grade, apoi cresc din nou spre 19 grade. Minimele ajung până la 1 grad, apoi revin la 6 grade. Ploile devin mai frecvente după 9 aprilie, mai ales între 12 și 14 aprilie. În Oltenia, evoluția este similară: de la 22 de grade se ajunge la 10–11 grade, apoi temperaturile cresc din nou spre 19 grade. Minimele coboară până la 1 grad și apoi revin spre 6 grade. Precipitațiile se intensifică după 10 aprilie.

Ninsori la munte

La munte, schimbările sunt și mai evidente. Maximele scad de la 9–10 grade la valori apropiate de 0 grade, iar minimele pot ajunge până la -7 grade în jurul datei de 10 aprilie. Precipitațiile vor fi prezente pe aproape tot intervalul, sub formă de ninsoare la altitudini mari, iar în perioada 12–14 aprilie pot fi mai însemnate cantitativ.