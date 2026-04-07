În loc să facă metroul mai accesibil, geniile ilustre din Palatul Victoria îl transformă într-un lux.

Asta spune tot despre modul în care Bolojan și guvernul PSD-PNL-USR-UDMR înțeleg să gestioneze o criză: nu protejează cetățeanul, ci îl taxează mai mult.

Pentru zeci de mii de bucureșteni, metroul nu e opțional. Este modul în care ajung la muncă, la școală, la spital. Orice scumpire se duce direct în bugetul lor, într-un moment în care fiecare leu contează. Nu vorbim despre o ajustare tehnică, ci despre o lovitură dată oamenilor care deja abia mai fac față cheltuielilor.

Guvernul nu mai caută soluții. Caută doar de unde să mai stoarcă bani. În loc să reducă risipa, în loc să eficientizeze companiile de stat sau să vină cu măsuri reale de sprijin, alege varianta cea mai simplă: pune nota de plată pe umerii cetățenilor.

Asta nu este solidaritate, este abandon.

Românii nu au nevoie de explicații tehnice pentru scumpiri. Au nevoie de politici care să le ușureze viața, nu să o facă și mai grea. Iar când vezi că în alte capitale transportul public devine mai accesibil, iar în România devine mai scump, îți dai seama că problema nu este criza, ci modul în care este gestionată”, a declarat Mihai Enache, deputat AUR.

