"În primele ore ale zilei de marți, 7 aprilie, forțele Federației Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a județului Tulcea", a anunțat MApN.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru activarea măsurilor de alertare a populației din zonă. La ora 00:58 a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

Potrivit MApN, două ţinte aerien au fost detectate în apropierea graniţei, însă nu au intrat în spaţiul aerian naţional .

"Sistemele de apărare antiaeriană ale României au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în proximitatea frontierei, fără a pătrunde în spațiul aerian național. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 01:46", informează sursa citată.

Ministerul Apărării Naționale anunță că forțele sale rămân în stare de vigilență și continuă măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului României.