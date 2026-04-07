Războiul din Ucraina este departe de a se încheia. Armata rusă a anunțat luni dimineață că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 148 de drone ucrainene în decurs de trei ore. În același timp, oficialii au precizat că echipele de intervenție lucrează pentru a restabili alimentarea cu energie electrică pentru aproape jumătate de milion de locuințe afectate de penele provocate de atacurile aeriene. Între timp, războiul din Ucraina a ajuns în ziua cu numărul 1506.