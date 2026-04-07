„Vom discuta despre o serie de aspecte legate de relaţia dintre SUA şi Ungaria”, a declarat Vance presei, la plecarea de la baza aeriană Andrews, din apropierea Washingtonului. „Evident, sunt sigur că Europa, Ucraina şi toate celelalte chestiuni vor ocupa un loc destul de important.”

Vance urmează să se întâlnească cu Orban şi să ţină un discurs despre „parteneriatul bogat dintre Statele Unite şi Ungaria”, potrivit unui comunicat al biroului său.

Conservatorul în vârstă de 41 de ani este, în cadrul administraţiei americane, unul dintre cei mai fervenţi critici ai guvernelor europene de centru şi progresiste şi unul dintre cei mai înfocaţi susţinători ai partidelor de extremă dreapta din Europa.

Vizita sa este o demonstraţie de sprijin pentru Orban în ultima etapă înaintea alegerilor de duminică.

Orban, în vârstă de 62 de ani, se află la putere de 16 ani şi este apropiat de Moscova. Potrivit analiştilor, el a beneficiat de asistenţă secretă din partea Rusiei pentru a-şi spori şansele de realegere.

Sondajele realizate de institute independente prevăd o victorie zdrobitoare pentru partidul Tisza, condus de conservatorul pro-european Peter Magyar.

În doi ani, Magyar a construit o mişcare de opoziţie capabilă să conteste hegemonia actualului lider maghiar, care şi-a transformat ţara într-un model de democraţie iliberală. Instituţiile pro-guvernamentale, la rândul lor, prevăd victoria coaliţiei Fidesz-KDNP a lui Orbán. De la revenirea la putere, Trump şi guvernul său au renunţat la reţinerea tradiţională de care au dat dovadă administraţiile americane anterioare în ceea ce priveşte alegerile din străinătate. În schimb, acum îşi manifestă puternic şi deschis sprijinul pentru liderii pe care îi consideră compatibili cu ideologia şi priorităţile sale diplomatice.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, s-a deplasat la mijlocul lunii februarie la Budapesta, unde i-a urat „succes” aliatului său maghiar.

„Vă pot spune cu încredere că preşedintele Trump este profund dedicat succesului dumneavoastră, deoarece succesul dumneavoastră este şi succesul nostru”, a declarat Rubio în cadrul unei conferinţe de presă comune cu Orban, după întâlnirea lor.

Orban este în special aliniat cu administraţia Trump în ceea ce priveşte politicile anti-imigranţi, care au ieşit în prim-plan în Ungaria în timpul crizei refugiaţilor de acum 10 ani. El a vizitat de mai multe ori staţiunea Mar-a-Lago a lui Trump din Florida.

Soţia lui Vance, Usha Vance, îl însoţeşte în această călătorie.