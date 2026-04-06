Iranienii sunt „pregătiți să sufere” pentru a doborî actuala putere și susțin o „continuare a atacurilor”, a declarat luni, la Casa Albă, președintele american Donald Trump.
Liderul de la Casa Albă a răspuns astfel când a fost întrebat de ce crede el că iranienii de rând ar susține amenințările sale privind anihilarea infrastructurii țării.
„Vă rugăm, bombardați în continuare. Faceți-o”, a susținut Trump că ar fi transmis iranieni „interceptați”.
„Iar ăștia sunt oameni care trăiesc acolo unde explodează bombele”, a declarat el.
„Iar atunci când plecăm și nu bombardăm acele zone, ei spun «vă rugăm, veniți înapoi, veniți înapoi, veniți înapoi»”, a mai precizat Trump, potrivit Le Monde.