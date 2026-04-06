Donald Trump susține că iranienii le cer americanilor să-i bombardeze, ca să-i scape de regimul ayatollahului

Donald Trump și Khamenei Mojtaba
Președintele Donald Trump susține că iranienii sunt „pregătiți să sufere” pentru a doborî actuala putere și le-ar solicita americanilor să continue bombardamentele, chiar dacă sunt afectați și riscă să-și piardă viața. Într-o conferință de presă susținută la Casa Albă, luni, Trump a lansat din nou amenințări, inclusiv aceea că Iranul poate fi distrus într-o zi și că acea zi ar putea fi „mâine”.

Iranienii sunt „pregătiți să sufere” pentru a doborî actuala putere și susțin o „continuare a atacurilor”, a declarat luni, la Casa Albă, președintele american Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a răspuns astfel când a fost întrebat de ce crede el că iranienii de rând ar susține amenințările sale privind anihilarea infrastructurii țării.

„Vă rugăm, bombardați în continuare. Faceți-o”, a susținut Trump că ar fi transmis iranieni „interceptați”.

„Iar ăștia sunt oameni care trăiesc acolo unde explodează bombele”, a declarat el.

„Iar atunci când plecăm și nu bombardăm acele zone, ei spun «vă rugăm, veniți înapoi, veniți înapoi, veniți înapoi»”, a mai precizat Trump, potrivit Le Monde.

 