Accident MORTAL pe A1, spre Arad: un autoturism spulberat de un TIR. Momentul teribil, surprins de camera de bord - VIDEO

Autoturismul a fost rupt în două (DRDP Timiș)
Un accident grav s-a produs luni seară pe autostrada A1, pe sensul de mers spre Arad. Un bărbat a murit, iar o femeie a fost grav rănită, după ce autoturismul în care se aflau a fost spulberat de un TIR. La intervenție a fost trimis inclusiv un elicopter SMURD, iar traficul în zonă a fost restricționat câteva ore. Atenție, imagini și detalii cu un puternic impact emoțional.

Autorismul a fost lovit în plin și practic spulberat de un TIR, iar momentul impactului a fost surprins de camera de bord a unui alt participant la trafic.

Un accident rutier grav s-a produs luni, 6 aprilie 2026, în jurul orei 18:25, pe autostrada A1, la kilometrul 504, pe sensul de mers spre Arad. Impactul violent dintre un autoturism și un autocamion a dus la moartea unui bărbat și la rănirea gravă a unei femei, fiind necesară intervenția elicopterului SMURD.

Potrivit IPJ Timiș, coliziunea a avut loc pe sensul Deva–Nădlac, între localitatea Giarmata și municipiul Arad. Autoturismul era condus de un bărbat de 56 de ani, iar autocamionul de un șofer de 36 de ani. În urma impactului devastator, bărbatul aflat la volanul autoturismului a decedat pe loc.

O femeie de 50 de ani, pasageră în autoturism, a fost găsită conștientă și cooperantă, însă cu multiple traumatisme. Echipajele medicale au stabilizat-o la fața locului, iar ulterior a fost preluată de elicopterul SMURD Arad și transportată de urgență la spital pentru investigații și tratament de specialitate.