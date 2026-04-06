Aceste exerciții sunt organizate împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și cu autoritățile publice locale, în cadrul unui program amplu de testare și evaluare.

Primul exercițiu din 2026 are loc în mai

"În perioada 11- 15 mai, în județele Alba și Hunedoara, se va desfășura primul exercițiu din acest an pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare - MOBEX AB-HD-26.

Rezerviștii cu domiciliul în județele Alba și Hunedoara vor fi chemați la unitățile stabilite pentru a participa, pe durata unei zile, la secvențe de pregătire specifice.

Nicușor Dan a promulgat legea stagiului militar voluntar. Tinerii, obligați să revină în țară în caz de criză

Totodată, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va desfășura activități de evaluare a autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice și operatorilor economici din județul Alba", precizează MApN într-un comunicat.

Exerciții similare în trecut

Astfel de acțiuni nu sunt o noutate. Exerciții de mobilizare au mai fost organizate în județul Alba în anul 2016 și în județul Hunedoara în anul 2018, ca parte a aceluiași program de verificare a capacității de apărare.

Alte mobilizări programate în 2026

Pe parcursul anului 2026 sunt prevăzute încă două exerciții de mobilizare.

Unul dintre acestea va avea loc în luna septembrie, în județele Neamț, Suceava și Bistrița, iar cel de-al doilea este programat pentru luna octombrie, în București și în județul Ilfov.

În județul Ilfov, un exercițiu similar a avut loc relativ recent, în octombrie 2025, ceea ce arată frecvența crescută a acestor acțiuni de pregătire.

Cum sunt chemați rezerviștii

Pentru exercițiile din 2026, rezerviștii vor fi convocați prin ordin de chemare transmis prin structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Aceste ordine fac parte din mecanismul standard de mobilizare, fiind utilizate pentru a asigura participarea rezerviștilor la activitățile de instruire și evaluare.

Rolul evaluărilor în sistemul de apărare

Pe lângă instruirea rezerviștilor, exercițiile includ și verificarea modului în care autoritățile publice locale, instituțiile și operatorii economici sunt pregătiți pentru situații speciale.

Aceste evaluări sunt coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și au rolul de a testa funcționarea sistemului de mobilizare la nivel național.

Șeful Statului Major pune reflectorul pe inechitățile din sistemul pensiilor militare. „Îmi doresc ca toți să avem drepturi egale”