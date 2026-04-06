Președintele AUR, George Simion, a reacționat luni la acuzațiile privind responsabilitatea politică în cazul achiziției de vaccinuri anti‑COVID, susținând că formațiunea sa este folosită drept „țap ispășitor” într‑un scandal care implică sute de milioane de euro.

Simion a declarat că AUR a contestat încă de la momentul respectiv cantitățile mari de vaccinuri cumpărate, susținând că numărul de doze raportat la populație era disproporționat.

„Probabil că noi suntem vinovații pentru 666 de milioane de euro cât trebuie să plătească românii. Alți vinovați nu se găsesc și noi suntem vinovații de serviciu și este și logic pentru că noi am contestat la momentul respectiv achiziția unor cantități atât de mari de doze de vaccin în momentul în care pe cap de român ajungeau cinci, șase doze. Nu este normal ce s-a întâmplat și nu înțeleg cum unii își închipuie că ne pot plasa pe noi ca vinovații de serviciu," a afirmat George Simion, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Actualul guvern ne batjocorește și tare mă tem că nu va fi capabil în momentul în care se instalează penuria să protejeze interesele românilor. Dragi mie, pe scurt vă zic. Trebuie să scăpăm de acești guvernanți care nu își asumă nicio măsură pe care o iau. Am zis clar tare în momentul respectiv, nu cumpărați atâtea doze de vaccin,” a mai precizat Simion.

