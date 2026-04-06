Deși resursele există în cantități semnificative, cadrul legal actual împiedică orice formă de exploatare economică în această regiune, protejând astfel un ecosistem considerat unic la nivel global.

Resurse ascunse sub gheață: aur, argint și metale rare

Studiile recente arată că sub stratul masiv de gheață al continentului se află depozite importante de aur, argint, cupru, fier și platină. Aceste informații provin dintr-o cercetare citată de revista Live Science și publicată în revista Nature Climate Change, care analizează cum ar arăta Antarctica în absența gheții.

Conform cercetării, schimbările climatice ar putea duce la expunerea acestor resurse, pe măsură ce stratul de gheață continuă să se reducă în următoarele decenii și secole.

Topirea gheții schimbă radical harta Antarcticii

Un aspect esențial al studiului arată că până în anul 2300, o parte semnificativă a continentului ar putea rămâne fără gheață. Această transformare ar dezvălui relieful ascuns al Antarcticii, format din munți, văi și canioane, schimbând complet percepția asupra acestei regiuni.

Totodată, modificările climatice globale influențează și nivelul mărilor, ceea ce contribuie la transformarea ecosistemelor și la expunerea unor zone anterior inaccesibile.

Tratatul Antarctic: interdicție asupra exploatării

Toate aceste resurse se află sub protecția unui acord internațional cunoscut sub numele de Tratatul Antarctic. Acesta a fost semnat de 47 de țări, inclusiv România, și a intrat în vigoare în anul 1961.

Documentul reglementează statutul teritoriului situat la sud de paralela 60° și stabilește că Antarctica trebuie utilizată exclusiv în scopuri pașnice și științifice. Tratatul interzice activitățile militare, precum și exploatarea resurselor minerale, limitând în același timp prezența umană pe continent.

Posibilitatea modificării tratatului după 2048

Un element important care reaprinde discuțiile este faptul că, după anul 2048, statele semnatare vor putea solicita revizuirea protocolului care interzice exploatarea resurselor minerale.

Această posibilitate deschide scenarii privind viitorul Antarcticii, mai ales în contextul în care resursele devin mai accesibile odată cu schimbările climatice.

Interese teritoriale și mize geopolitice

Resursele identificate se află în zone revendicate de țări precum Argentina, Chile și Regatul Unit, însă actualul cadru internațional împiedică orice formă de exploatare economică.

În acest context, Antarctica rămâne un teritoriu dedicat cercetării și păcii, dar viitorul său ar putea fi influențat de evoluțiile climatice și de eventualele renegocieri ale tratatului internațional.

