Guvernul României a adoptat un document strategic de importanță majoră, care stabilește modul în care statul va acționa în situații de criză, fie ele economice, alimentare sau umanitare. Strategia prevede, printre altele, constituirea unor rezerve care să permită asigurarea hranei și apei pentru aproximativ 400.000 de români, pe o perioadă de șase luni.

Documentul face referire la gestionarea stocurilor de cereale, grâu și alte produse esențiale, având ca obiectiv garantarea securității alimentare a țării. În acest context, autoritățile vor urmări consolidarea capacității României de a răspunde rapid la eventuale perturbări din lanțurile de aprovizionare, în condițiile în care reprezentanții industriei alimentare au avertizat în repetate rânduri asupra riscului vulnerabilităților interne.

Strategia adoptată are și o componentă energetică, vizând modul de gestionare a rezervelor de petrol și țiței, o parte dintre acestea fiind depozitate atât în România, cât și în străinătate. Măsura vine pe fondul tensiunilor internaționale din Orientul Mijlociu, care au generat deja efecte asupra pieței energetice europene.

Potrivit experților, includerea acestui plan în politica națională de securitate reprezintă un pas necesar pentru întărirea capacității de reacție a statului român. Totuși, specialiștii atrag atenția că implementarea efectivă a strategiei va necesita măsuri concrete, investiții în logistică și o coordonare strânsă între instituțiile implicate, pentru a evita o criză mai profundă în cazul prelungirii conflictelor la nivel global.