„Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit luni, 6 aprilie 2026, cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și reprezentanții companiilor din industria petrolieră OMV Petrom și Rompetrol, pentru a analiza situația aprovizionării cu țiței și combustibil în contextul evoluțiilor internaționale generate de închiderea Strâmtorii Ormuz.
În prezent, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziționează combustibili la prețuri aliniate pieței internaționale.
Totuși, având în vedere caracterul dinamic al contextului global, Președintele, Guvernul și partenerii din mediul privat au convenit asupra unui mecanism de comunicare continuă.
Acesta va permite monitorizarea atentă a situației și adoptarea rapidă a unor măsuri adecvate, dacă va fi necesar, în deplină coordonare și cu accent pe stabilitate și precauție.”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.
O oră și jumătate au stat de vorbă la Palatul Cotroceni președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, ministrul Energiei, ministrul Transporturilor, dar și reprezentanți din industria petrolieră, principalii actori de pe piața din România, mai exact reprezentanții Petrom și Rompetrol, despre aprovizionarea cu carburanți, dar și cu țiței în perioada următoare.
În acest moment sosesc tot mai multe avertismente dure, de pe piața externă, mai exact sunt specialiști din energie care spun că România ar putea ajunge la penurie și deja se vorbește despre raționalizare peste tot în Uniunea Europeană.
Sunt state care deja au impus măsuri de raționalizare sau care au venit cu recomandări, le-au cerut, spre exemplu, cetățenilor să călătorească mai puțin cu avionul sau chiar cu mașina.
În momentul de față, conform surselor Realitatea Plus, nu se ia în calcul acest lucru în România, aceasta fiind concluzia discuțiilor de astăzi. Însă au fost discuții informale pe tema aprovizionării în perioada următoare.
De altfel, mâine intră în vigoare și acea reducere de acciză, adoptată de guvern, care înseamnă că prețul la motorină se va reduce la pompă cu 36 de bani.