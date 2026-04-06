Ilie Bolojan și Nicușor Dan, întâlnire cu șefii companiilor petroliere. Ce s-a decis, după ce au explodat prețurile la pompă

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan

Președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, miniștrii Energiei și Transporturilor au discutat timp de o oră și jumătate, la Palatul Cotroceni, cu oficili Petrom și Rompetrol, în contextul crizei de pe piața carburanților.

O oră și jumătate au stat de vorbă la Palatul Cotroceni președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, ministrul Energiei, ministrul Transporturilor, dar și reprezentanți din industria petrolieră, principalii actori de pe piața din România, mai exact reprezentanții Petrom și Rompetrol, despre aprovizionarea cu carburanți, dar și cu țiței în perioada următoare.

În acest moment sosesc tot mai multe avertismente dure, de pe piața externă, mai exact sunt specialiști din energie care spun că România ar putea ajunge la penurie și deja se vorbește despre raționalizare peste tot în Uniunea Europeană.

Sunt state care deja au impus măsuri de raționalizare sau care au venit cu recomandări, le-au cerut, spre exemplu, cetățenilor să călătorească mai puțin cu avionul sau chiar cu mașina.

În momentul de față, conform surselor Realitatea Plus, nu se ia în calcul acest lucru în România, aceasta fiind concluzia discuțiilor de astăzi. Însă au fost discuții informale pe tema aprovizionării în perioada următoare.

De altfel, mâine intră în vigoare și acea reducere de acciză, adoptată de guvern, care înseamnă că prețul la motorină se va reduce la pompă cu 36 de bani.