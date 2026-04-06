Mircea Lucescu rămâne în continuare sub supravegherea medicilor, iar o echipă medicală multidisciplinară s-a întrunit pentru a analiza în detaliu evoluția stării sale de sănătate și pașii următori ai tratamentului.

În cadrul acestei întruniri au fost implicați specialiști din cardiologie, anestezie și terapie intensivă, chirurgie cardiacă și hematologie, alături de un medic cardiolog român care activează în Franța, adus la solicitarea familiei. La discuții a fost prezentă și familia lui Mircea Lucescu, ceea ce indică o colaborare strânsă între medici și apropiați în luarea deciziilor.

Decizia specialiștilor

După analiza situației, medicii au stabilit că tratamentul inițial va fi continuat, fiind considerat în continuare adecvat pentru starea actuală a pacientului. Această decizie arată că, în acest moment, nu sunt necesare modificări majore în schema terapeutică aplicată până acum.

Situația nu este însă definitivă, deoarece în cursul zilei următoare va avea loc o nouă reevaluare medicală. Aceasta va juca un rol esențial în stabilirea evoluției și în decizia dacă este nevoie de schimbarea strategiei de tratament.

Intervenție chirurgicală, luată în calcul

Totodată, medicii iau în calcul, în funcție de evoluția stării de sănătate, și posibilitatea unei intervenții invazive. Este vorba despre montarea unui sistem de asistare mecanică cardiacă de tip ECMO, o procedură utilizată în cazurile critice pentru a susține funcțiile vitale atunci când inima nu mai poate face acest lucru în mod eficient.

În prezent, Mircea Lucescu se află în continuare în stare critică la Spitalul Universitar de Urgență din Capitală, fiind monitorizat permanent în secția de terapie intensivă, iar medicii transmit că vor reveni cu noi informații pe măsură ce apar evoluții relevante.

