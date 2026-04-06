Instituția a precizat că aceste informații sunt complet false. „Nu, nu există nici un proiect de lege prin care să poți ocupa un loc de agent sau subofițer în MAI fără să ai diplomă de bacalaureat. Acest document este necesar, iar pentru ofițeri este necesară și diploma de licență.“, a transmis MAI într-un comunicat oficial.

Ministerul face apel la cetățeni să verifice informațiile din surse credibile înainte de redistribuire și le cere autorilor acestor „păcăleli” să precizeze clar că postările lor erau valabile doar în contextul zilei de 1 Aprilie.

„Vă recomandăm să vă informați din surse credibile, iar celor care au realizat aceste „păcăleli” le recomandăm să se asigure că-și informează urmăritorii că postările lor au fost valabile doar pe 1 Aprilie”, a transmis MAI.