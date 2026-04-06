Boala, una dintre cele mai contagioase infecții virale cunoscute, este provocată de un virus din familia Morbillivirus și afectează în special copiii nevaccinați, dar nu îi ocolește nici pe adulți.

Zeci de cazuri confirmate și focare în mai multe regiuni

Autoritățile sanitare bulgare au raportat că numărul cazurilor confirmate a ajuns la 73 până la începutul lunii aprilie. Infecțiile sunt răspândite în mai multe zone: Vratsa, Lovech, Pleven, dar și în capitala Sofia și regiunea din jur.

Cea mai mare concentrare de cazuri se înregistrează în județul Vratsa, care cumulează peste 80% din totalul infecțiilor raportate. Această distribuție indică existența unor focare active, nu doar cazuri izolate, ceea ce îngrijorează experții din domeniul sănătății.

În 61 dintre cazuri a fost identificată o legătură clară cu un pacient deja infectat, semn că transmiterea se face rapid în comunitate, scrie Novinite.

Copiii, cei mai afectați – sugarii, cei mai vulnerabili

Datele arată că majoritatea persoanelor infectate sunt copii. Din total, 68 de cazuri sunt la minori, iar vârstele variază de la nou-născuți până la adulți de 48 de ani.

Cea mai vulnerabilă categorie rămâne cea a sugarilor sub un an, unde rata de infectare este cea mai ridicată. Specialiștii explică acest lucru prin lipsa sau acoperirea incompletă a vaccinării în această grupă de vârstă.

Vaccinarea, prezentă în unele cazuri

Situația devine și mai atent analizată în contextul vaccinării. Dintre cazurile pentru care există date, unele persoane erau vaccinate cu cel puțin o doză din vaccinul ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), ceea ce ridică întrebări suplimentare pentru experți.

Simptome mai puțin cunoscute ale demenței. La ce trebuie să fii atent

Cazurile sunt distribuite pe mai multe grupe de vârstă:

în rândul copiilor mici (1–4 ani), au fost înregistrate cazuri la persoane vaccinate cu o doză

în grupa 5–9 ani, mai multe persoane infectate aveau o doză de vaccin

în rândul adolescenților, unii aveau una sau chiar două doze

și în cazul adulților au fost raportate cazuri la persoane vaccinate

Autoritățile din Bulgaria au anunțat că se desfășoară teste de laborator pentru a evalua răspunsul imun al celor infectați, inclusiv al persoanelor vaccinate.

Ce este rujeola și de ce este atât de periculoasă

Rujeola este cunoscută ca fiind una dintre cele mai contagioase boli virale. Se transmite ușor prin aer, prin particule respiratorii, și poate afecta rapid comunitățile unde nu există o acoperire vaccinală ridicată.

Boala evoluează în mai multe etape. Inițial apar simptome precum febră mare și manifestări respiratorii, iar ulterior se dezvoltă o erupție cutanată caracteristică, cu pete roșii care încep de la nivelul feței.

În unele cazuri, simptomele pot fi descrise de pacienți drept „dureri mari” și pot apărea manifestări vizibile la nivelul pielii, inclusiv erupții care au fost descrise popular drept „bube pe față”.

Complicațiile pot fi severe

Rujeola nu este o simplă boală de sezon. În formele sale grave, poate duce la complicații serioase precum pneumonie sau encefalită, o inflamație a creierului care poate avea consecințe severe.

În cazuri rare, infecția poate provoca o afecțiune cu evoluție întârziată și potențial fatală, cunoscută sub numele de PESS, care poate apărea la ani după infecția inițială.

Vaccinarea, principala metodă de protecție

Specialiștii subliniază că vaccinarea cu ROR rămâne cea mai sigură și eficientă metodă de prevenire. Aceasta oferă protecție pe termen lung și este esențială pentru limitarea răspândirii bolii în comunitate.

În contextul actual, autoritățile din Bulgaria continuă monitorizarea situației și pregătesc analize epidemiologice detaliate pentru a înțelege mai bine modul de transmitere și eficiența măsurilor de prevenție.

Afecțiunea care crește riscul de deces, AVC și atac de cord cu 71%. Multă lume se confruntă cu asta