Informația a ajuns în atenția autorităților maghiare după o alertă transmisă din Serbia, iar reacțiile nu au întârziat să apară la cel mai înalt nivel. Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a convocat de urgență consiliul național de apărare pentru a analiza situația și posibilele riscuri asupra securității energetice a țării.

„Explozibili cu putere devastatoare” și acuzații directe

Potrivit declarațiilor făcute de premierul sârb Aleksandar Vučić, autoritățile ar fi identificat „explozibili cu o putere devastatoare”, alături de detonatoare, care ar fi fost destinate unui atac asupra unei conducte de gaz ce transportă resurse dinspre Rusia către Ungaria.

În urma acestor informații, autoritățile de la Budapesta au analizat rapid scenariile posibile și au identificat un posibil suspect în acest caz. Viktor Orban a sugerat că în spatele unui astfel de plan s-ar afla Ucraina, acuzând-o că ar încerca să „taie Europa de accesul la gazul rusesc”. În acest context, liderul de la Budapesta a făcut trimitere și la precedentul incident al conductei Nord Stream, afectată de explozii între Rusia și Germania.

Importanța conductei vizate pentru aprovizionarea Ungariei

Conducta aflată în discuție, cunoscută sub denumirea de Balkan Stream, reprezintă o rută esențială pentru alimentarea cu gaz a Ungariei. Aproximativ 60% din necesarul de gaze al țării este asigurat prin această conductă, ceea ce face ca orice risc asupra acesteia să fie tratat ca o problemă majoră de securitate națională.

În acest context, guvernul maghiar a anunțat măsuri suplimentare de protecție. Printre acestea se numără întărirea securității, inclusiv prin creșterea prezenței militare în zonele în care conducta traversează teritoriul național, pentru a preveni orice posibil incident sau atac.

Opoziția respinge acuzațiile și ridică semne de întrebare

Reacțiile nu au venit doar din partea autorităților, ci și din partea opoziției, care contestă ferm versiunea oficială. Liderul opoziției și unul dintre principalii candidați la alegerile viitoare, Péter Magyar, a criticat public declarațiile lui Orban, acuzându-l că răspândește panică și creează confuzie în rândul populației, scrie BILD într-un articol intitulat ”Pune Orban la cale un atac asupra conductei?”

Magyar a susținut că astfel de anunțuri ridică suspiciuni, mai ales în context electoral, sugerând că ar putea exista un interes politic în amplificarea temei securității. În opinia sa, orice folosire a incidentului în scop electoral ar putea indica existența unei operațiuni de tip „steag fals”, menită să influențeze percepția publică.

Discuții despre posibile influențe și tensiuni politice

Jurnalistul de investigații Balázs Kaufmann a adus în discuție, printr-o corespondență anterioară, ideea că astfel de scenarii ar putea fi folosite pentru a justifica măsuri politice excepționale. În acest context, a fost invocată posibilitatea declarării unei stări de urgență, ceea ce ar putea influența desfășurarea procesului electoral.

De partea sa, Péter Magyar a mers și mai departe, sugerând că întreaga situație ar putea fi parte a unei strategii mai ample, coordonate de consilieri din exterior, și a făcut referire la tipare de operațiuni atribuite frecvent Rusiei, conform relatărilor din presă.

Context electoral tensionat

Ungaria se pregătește de alegeri, programate pentru duminica următoare, 12 aprilie, într-un climat politic intens. Viktor Orban, aflat la conducerea țării din 2010 și susținut de o majoritate solidă din partea partidului Fidesz, se confruntă acum cu o provocare electorală semnificativă, potrivit sondajelor recente.

În acest context, orice eveniment legat de securitatea națională sau de infrastructura critică, precum conductele de gaz, capătă o greutate suplimentară în dezbaterea publică și în percepția alegătorilor.

Kremlinul, după descoperirea de explozibili în Serbia, la conducta de gaze care duce în Ucraina: „Foarte probabil” sunt ucrainenii