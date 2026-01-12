Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de inițiative dedicate consolidării capacității de apărare a statului și vizează cetățenii români cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani.

Rezerviștii operaționali, obligați să revină în țară

Conform actului normativ, cei care finalizează stagiul militar voluntar vor fi trecuți automat în rezerva operațională a Armatei Române. În cazul instituirii stării de război, de asediu sau de urgență, acești rezerviști vor putea fi chemați la mobilizare și vor avea obligația de a reveni în țară în cel mult 15 zile, chiar dacă se află în străinătate.

Stagiul militar voluntar se va desfășura pe timp de pace, pe o perioadă de patru luni, și se va organiza la cerere. Participanții vor beneficia de cazare gratuită, echipament militar complet, asistență medicală și soldă lunară, iar la finalul programului vor primi o compensație financiară echivalentă cu trei salarii medii pe economie.

Alternativă la serviciul militar obligatoriu

Noua lege introduce în legislație noțiunea de „militar voluntar în termen”, aplicabilă românilor – bărbați și femei – care aleg să urmeze un stagiu militar de patru luni. La finalul perioadei de instruire, aceștia devin automat rezerviști operaționali. Pentru a stimula participarea, legea prevede un bonus de 27.000 de lei, echivalentul a trei salarii brute.

Autoritățile au ales această formă de pregătire în detrimentul revenirii la serviciul militar obligatoriu, suspendat din 2007, considerând-o un mecanism gradual pentru refacerea rezervei armatei, afectate de îmbătrânirea personalului. De asemenea, persoanele care au efectuat anterior serviciul militar sau au fost polițiști ori polițiști de penitenciare vor fi luate direct în evidența Ministerului Apărării Naționale, fără a urma stagiul voluntar.

Obiective pe termen mediu și sprijin public

Prin aplicarea acestui sistem, Armata Română urmărește formarea a până la 120.000 de militari instruiți pe termen mediu și lung. În prezent, efectivele includ 70.000 de cadre active și aproximativ 40.000 de rezerviști, iar capacitatea de instruire anuală este estimată între 1.000 și 10.000 de persoane, ceea ce înseamnă un proces de reînnoire graduală a rezervei.

Sprijinul public pentru această măsură este semnificativ. Potrivit unui sondaj Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, realizat în septembrie 2025, 74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar voluntar, în timp ce 20,7% se declară împotrivă. Susținerea este ridicată atât în rândul tinerilor, cât și al femeilor și al altor categorii socio-profesionale.