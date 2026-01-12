„Nicușoriștii vor să vorbim despre plagiat. Toată lumea este disperată din cauza taxelor, pe ei îi arde doctoratul lui Radu Marinescu. Dar până acum unde ați fost? Nu știați? Sau doamna Șercan primește atunci când trebuie?

Când legea actuală nu exista și când nu exista acel soft de verificare. E ca și cu o lege care la trecut nu se aplică. Că nu acționează legile retroactiv. Așa bănuiesc că, dacă îi ia pe toți la bani mărunți, toți sunt plagiatori, dacă ei și-au construit tezele după o regulă, și apoi regulile s-au schimbat. Orice cetățean are dreptul la prezumția de nevinovăție.

Doamna Șercan nu este nici instanță de judecată și nici nu este specialistă. Nici în jurnalism nu e specialistă, ea a fost acuzată de plagiat a lucrării sale de licență. Dacă ești om corect, spune, domnule, nu am nimic de demonstrat, dar a cerut secretizarea lucrării.

Domna după ce ani de zile l-a călcat în picioare pe Sorin Ovidiu Vântu. După aceea a primit un buchet de flori și o sticlă de vin de la Vântu. S-a enervat și le-a dus acasă le-a dus acasă la Vântu. Ulterior, după un număr de anișori, doamna s-a angajat la domnul Vântu, la Realitatea, la Vântu, fix când au început să se acumuleze datoriile. Toți ăia care urlă, când își luau pliculețul cu bani, nu au scos un cuvânt. Acum vin și spun „datoriile”. Păi datoriile s-au făcut atuncicând erați voi angajați aici. Nu erau actualii proprietari atunci. Pe Vântu l-au arestat și televiziunea a fost luată cu rată de Ghiță, după aia de domnul Schwartzenberg și tot așa.

O să arătăm cum a putut fi cumpărată doamna Șercan cu 8.500 euro pe lună. A zis că nu se poate ocupa de Nicușor Dan, dar la Moșteanu de ce nu s-a uitat, la USR-iști nu poate, o ard degetele? A zis că ea nu se pricepe la matematică. Ne ocupăm noi. Horea Bădău va fi în direct aici.

Am cerut să vedem dacă e o diplomă reală. Am mai cerut, dar ni s-a spus că diplomele nu sunt de interes public. La ei nu se pune? Am trimis și la universitate în Franța, întrebăm și noi. Să vedeți jurnaliștii lui Tolontan spuneau „care e problema că au lucrat la Vântu și Voiculescu”. Păi pentru ei nu a fost o problemă? La noi de ce e o problemă? Dublă măsură.

Dincolo de faptul că au scos Toți defecții de la ospiciu, în frunte cu actualul ministru al Apărării, a zis la Antena 3 că e posibil ca România să trimită trupe în Groenlanda. Luați-vă nebunii acasă. Sunt mamă de băiat. Credeți că vă jucați cu țara asta?

Mesaj pentru PSD, care unii încă sunt prin vacanțe, se ascund. Vreau să vă pregătiți, peste 2 luni, când probabil că gașca USR-Bolojan își vor pune șefii la parchete, să vă beți cafeaua la 5:45 dimineața, că la 6 s-ar putea să vp viziteze cineva la ușă. Rezistii au devenit slugile lui Bolojan și complicii de la Bruxelles.

Am văzut că pe Donald Trump îl preocupă libertatea de exprimare în Europa. Se apropie și de România, voi care în pandemie și la război și la lovitura de stat aveți de ce să vă temeți. Acum înțelegeți de ce vor să pună mâna pe justiție? Ei știu că va veni valul și nu-i va salva decât dacă au oamenii lor la Justiție.

Bolojan pregătește săptămâna asta 1.000 de pagini la legile Justiției, amendamente. Nu-i interesează că oamenii n-au bani. Ei au cu totul alte interese, pentru asta au fost puși, nu aleși. Cei care îi susțineți și preluați toate poveștile, veți avea pe conștiință atât poporul român cât și România. Mai sper că românii vor lăsa orice dispută și se vor uni pentru fiecare act de protest, ca să nu-i mai lăsăm să-și facă de cap.

Maia Sandu se vede singurică, că a pus țara în cap, adică Moldova, că ea ar vota pentru unirea României cu Moldova. Nu vreau să fiu paranoică și să spun că e un plan să fie ea următorul președinte al României. Dar ceva se întâmplă, pentru că la disperarea pe care o au, la ce se întâmplă în lume, este foarte clar că nimic nu îi va opri, dacă nu luăm atitudine”, a spus Anca Alexandrescu în deschiderea emisiunii Culisele Statului Paralel.

