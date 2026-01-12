Evenimentul marchează oficial debutul pregătirilor pentru cea de-a 70-a ediție a competiției muzicale.

Prima semifinală se va desfășura pe 12 mai și va aduce pe scenă artiști din Israel, Muntenegru, Estonia, Georgia, Portugalia, San Marino, Croația, Suedia, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia, Finlanda, Moldova și Grecia.

România, repartizată în a doua semifinală, programată pe 14 mai

Cea de-a doua semifinală, programată pe 14 mai, îi va avea în concurs pe reprezentanții din Albania, Danemarca, Armenia, România, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Republica Cehă și Letonia.

Punctajele oferite de juriul de profesioniști se vor combina cu voturile telespectatorilor pentru a desemna cele zece țări calificate din fiecare semifinală. Cele 20 de piese adăugate astfel listei finalistelor vor concura alături de Austria – câștigătoarea ediției precedente – în finala din 16 mai.

Franța, Germania, Italia și Regatul Unit sunt calificate direct în finală datorită statutului lor de principali finanțatori ai concursului, confrom AFP.

Ediția din 2026 vine pe fondul celui mai amplu boicot din istoria Eurovision, legat de participarea Israelului, acuzat de manipularea voturilor la ediția din 2025 și de restricții asupra presei în contextul războiului din Gaza. Posturile publice din Spania, Irlanda, Islanda, Țările de Jos și Slovenia au anunțat că se retrag din competiție.

După o absență de patru ani, juriul de profesioniști revine în semifinale, într-o formulă reînnoită, formată în principal din tineri cu vârste între 18 și 25 de ani.

Concursul Eurovision 2026 este găzduit de Austria, la Viena, ca urmare a victoriei obținute anul trecut de artistul austriac JJ la ediția desfășurată la Basel, în Elveția.