Peste 2.500 de locuri de muncă, afectate direct și indirect

Măsurile comunicate vizează mai mult de 2.500 de locuri de muncă din România, incluzând atât angajații direcți ai combinatului, cât și rețeaua extinsă de contractori industriali. Potrivit companiei, situația actuală amplifică riscurile legate de securitatea alimentară a României, de menținerea bazei industriale și de valorificarea resurselor interne de gaze naturale.

Profilul celui mai mare producător de îngrășăminte din țară

Azomureș este cel mai mare producător de îngrășăminte din România, asigurând aproximativ 75% din necesarul pieței agricole interne. Platforma industrială din Târgu Mureș se întinde pe o suprafață de 100 de hectare și include capacități de producție pentru îngrășăminte pe bază de azot și alte produse industriale. Înainte ca activitatea să fie afectată de opririle succesive generate de volatilitatea prețurilor la gaze, capacitatea anuală de producție ajungea până la 1,8 milioane de tone.

Argumentele din spatele măsurilor anunțate

În comunicatul oficial, compania explică faptul că absența unui parcurs „clar și credibil” face ca „această amprentă de forță de muncă nu mai poate fi susținută la nivelurile actuale”. În acest context, Azomureș a precizat că „Azomureș va implementa următoarele măsuri în perioada imediat următoare:

- aproximativ 600 de angajați vor fi plasați în șomaj tehnic, cu obiectivul de a evita concedieri permanente, în timp ce sunt analizate soluții viabile și sustenabile;

- contractele majore de mentenanță și servicii vor fi suspendate sau reduse semnificativ, ceea ce va afecta direct peste 1.500 de angajați ai contractorilor care își desfășoară activitatea aproape permanent pe platforma Azomureș.”

Amenzi uriașe pentru Dacia și Renault după o înțelegere secretă privind angajații

Instalații pregătite, dar condiționate economic

Chiar și în acest context de reducere a activității, compania susține că instalațiile rămân pregătite din punct de vedere tehnic pentru o eventuală repornire, cu condiția existenței unei fezabilități economice. Totodată, în luna decembrie, Azomureș a obținut o nouă Autorizație Integrată de Mediu, document rezultat al investițiilor realizate în ultimul deceniu, care depășesc 300 de milioane de euro.

Negocieri prelungite cu Romgaz

Producătorul de îngrășăminte, controlat de grupul elvețian Ameropa, a arătat că, pe parcursul ultimului an, au existat discuții constante cu Romgaz privind o posibilă achiziție a platformei industriale de la Târgu Mureș.

„Romgaz a indicat public că o ofertă angajantă ar putea fi formulată până la sfârșitul anului 2025, condiționat de finalizarea analizelor tehnice, financiare, juridice și de mediu (due diligence). Procesul de due diligence a fost desfășurat în mod complet. Cu toate acestea, până în prezent nu a fost transmisă nicio ofertă angajantă și nu a fost comunicat niciun calendar credibil de execuție, lăsând nerezolvat viitorul singurei platforme de producție de îngrășăminte azotoase la scară industrială din România.”

Problema accesului la gaze naturale

În același comunicat se menționează că, în paralel, România nu are încă un cadru structural care să permită marilor consumatori industriali accesul la gaze naturale în condiții stabile și sustenabile. Experiența ultimilor ani a arătat că, fără un asemenea mecanism, Azomureș rămâne puternic expusă fluctuațiilor din piața gazelor.

Eforturi pentru menținerea capacităților și a personalului

În perioada prelungită de incertitudine, compania afirmă că a făcut demersuri constante pentru conservarea platformei industriale și a capitalului uman. „În ultimii patru ani, compania a menținut aproximativ 1.000 de angajați direcți și a susținut un ecosistem de contractori care reprezintă aproape 1.500 de alți lucrători, păstrând instalațiile într-o stare continuă de pregătire tehnică pentru reluarea producției”, se mai arată în comunicatul de presă.

Un colos industrial de peste două secole, scos la licitație. Ce s-ar putea întâmpla cu fosta fabrică ce aducea prosperitate orașului