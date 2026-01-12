Originea discuțiilor: Directiva europeană 2024

Dezbaterea a luat amploare după ce autoritățile române au început să transpună parțial în legislația națională o Directivă europeană adoptată în vara anului 2024, cu întârziere față de termenul recomandat. Informațiile vehiculate în spațiul public au fost diverse, însă multe dintre ele nu reflectă exact prevederile legale.

Se pot monta centrale pe gaz în clădirile noi?

Până la 1 ianuarie 2030, legislația română nu prevede niciun articol care să interzică montarea centralelor individuale pe gaz în locuințele rezidențiale nou construite. Practic, instalarea și utilizarea acestora rămâne permisă până la această dată.

Subvenții suspendate de la 1 ianuarie 2025

Cu toate acestea, Directiva Europeană adoptată în 2024 stipulează că, începând cu 1 ianuarie 2025, statele membre nu mai pot acorda subvenții publice pentru instalarea cazanelor autonome pe combustibili fosili, inclusiv centralele pe gaz. Aceasta nu înseamnă interdicție la montaj, ci doar eliminarea sprijinului financiar, cu excepția proiectelor deja aprobate pentru finanțare prin PNRR înainte de 2025.

Viitorul centralelor: standarde ZEB

Modificarea semnificativă vine odată cu cerința ca noile clădiri să fie clădiri cu emisii zero (ZEB). Această regulă se aplică începând cu 1 ianuarie 2028 pentru clădirile noi deținute de autorități publice și, mai târziu, de la 1 ianuarie 2030, pentru toate clădirile rezidențiale noi. Respectarea standardelor ZEB presupune eliminarea emisiilor de carbon la fața locului din combustibili fosili, ceea ce implică și renunțarea la centralele pe gaz. Prin urmare, conform legislației europene, de la 1 ianuarie 2030 centralele de apartament pe bază de gaz ar trebui să intre în ilegalitate.

Cât mai pot fi folosite centralele pe gaz

Conform Ministerului Dezvoltării, centralele pe gaz vor putea fi utilizate cel puțin până la 1 ianuarie 2030 în clădirile noi. Până la intrarea în vigoare a articolului 7 alineatul (1) litera b) din Directiva (UE) 2024/1275, nu există un temei legal care să restricționeze montarea sau folosirea centralelor individuale pe gaz în locuințele rezidențiale recent construite.

