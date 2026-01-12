În perioadele cu temperaturi sub zero grade, apa aflată în interiorul țevilor poate îngheța și se poate dilata. Acest proces pune presiune asupra conductelor și poate duce la fisurarea sau chiar la spargerea acestora. În astfel de situații, funcționarea sistemelor de încălzire și a apei calde este afectată, iar riscul de scurgeri și inundații devine real.

Numeroși proprietari s-au confruntat deja cu aceste probleme în timpul iernii, mai ales în contextul temperaturilor negative prognozate. O țeavă spartă poate provoca daune importante locuinței, iar costurile de remediere pot fi considerabile. Din acest motiv, prevenția joacă un rol esențial în sezonul rece.

Temperatura recomandată pentru siguranța instalațiilor

Un expert de la New Boiler Installation Glasgow a explicat, potrivit Express.co.uk, că menținerea unei temperaturi constante în locuință este mult mai eficientă decât creșterea bruscă a acesteia în perioadele foarte reci. Potrivit specialistului, abordarea corectă presupune stabilirea unei temperaturi optime care să asigure atât confortul, cât și protecția instalațiilor.

Se recomandă ca temperatura din locuință să fie menținută între 18°C și 20°C pe timpul iernii. În același timp, temperatura minimă nu ar trebui să scadă sub 10°C, chiar și atunci când proprietarii nu sunt acasă. Această limită este considerată esențială pentru a preveni înghețarea țevilor și pentru a permite centralei termice să funcționeze eficient.

Expertul a subliniat:

„Pentru a evita înghețarea țevilor, ar trebui să setați o temperatură minimă la centrala termică în timpul iernii. Chiar și atunci când nu sunteți acasă, este recomandabil să mențineți termostatul la minimum 10°C pentru a preveni problemele costisitoare legate de înghețarea țevilor.”

Rolul termostatului inteligent în sezonul rece

Tehnologia modernă vine în sprijinul proprietarilor de locuințe prin intermediul termostatelor inteligente, considerate de specialiști o soluție eficientă pentru controlul încălzirii. Aceste dispozitive permit setarea unor programe adaptate rutinei zilnice, oferind un control precis asupra temperaturii din casă.

Prin utilizarea acestora, încălzirea poate fi ajustată automat în funcție de prezența în locuință, reducând consumul inutil de energie și menținând, în același timp, o temperatură sigură pentru instalații.

Măsuri suplimentare pentru prevenirea daunelor

Pe lângă menținerea unei temperaturi constante, izolarea țevilor reprezintă o altă măsură importantă de protecție. Țevile amplasate în încăperi neîncălzite sau în zone expuse pot fi izolate cu manșoane speciale sau cu țevi din spumă, cunoscute drept izolații pentru țevi. Această soluție reduce riscul înghețului atunci când temperaturile exterioare scad sub pragul critic.

De asemenea, în cazul în care proprietarii intenționează să părăsească locuința pentru o perioadă mai lungă în timpul iernii, este recomandat să închidă robinetul principal de apă. Deschiderea robinetului de la chiuveta sau cada situată la nivelul cel mai jos ajută la reducerea presiunii din sistem, diminuând riscul apariției unor avarii, potrivit sursei.