Clasamentele internaționale pentru perioada 2025–2026, realizate pe baza opiniilor specialiștilor și ale publicului, au stabilit cele mai apreciate zece supe și ciorbe din lume. România se regăsește în top cu ciorba rădăuțeană.

1. Vori-vori – Emblema Paraguayului

Vori-vori este considerată una dintre cele mai reprezentative supe paraguayene. Preparată din pui, legume și mici găluște din făină de porumb amestecată cu brânză, supa are o consistență densă și o aromă profundă. În zilele cu ger, un bol de Vori-vori este comparabil cu un foc aprins într-o dimineață rece, fiecare lingură aducând un val de căldură și energie.

2. Beyran çorbası – Explozia de arome din Turcia

Originară din sud-estul Turciei, Beyran çorbası combină carnea de miel cu orez și condimente intense. Este consumată frecvent la primele ore ale dimineții, fiind recunoscută pentru efectul energizant și gustul puternic. Tradiția și intensitatea aromelor au propulsat-o pe locul al doilea în topul mondial.

3. Tonkotsu Ramen – Crema supei japoneze

Tonkotsu Ramen este una dintre cele mai apreciate supe ale Japoniei. Bulionul se obține prin fierbere îndelungată a oaselor de porc, rezultând o textură cremoasă și un gust intens. Această tehnică laborioasă i-a adus locul trei în clasamentul internațional.

4. Mercimek çorbası – Simplitate și echilibru

Mercimek çorbası, supa turcească de linte, este un preparat simplu, nutritiv și foarte echilibrat ca aromă. Ușor de preparat și accesibilă, este consumată pe scară largă și a devenit un simbol al bucătăriei turcești în lume, fiind apreciată pentru capacitatea de a încălzi și de a sătura în același timp.

5. Tom Kha Gai – Delicatețe thailandeză

Tom Kha Gai este una dintre cele mai cunoscute supe thailandeze, apreciată pentru armonia aromelor exotice: lapte de cocos, pui, lemongrass, galangal și lime. Echilibrul dintre dulce, acru și ușor picant a cucerit iubitorii de gastronomie, transformând-o într-un preparat emblematic al Asiei de Sud-Est.

6. Soto Betawi – Bogăție indoneziană

Soto Betawi provine din Indonezia și este o supă consistentă, preparată din carne de vită și lapte de cocos, completată de condimente locale. Textura catifelată și aromele bine dozate o plasează printre cele mai apreciate supe asiatice.

7. Ciorba rădăuțeană – Reprezentanta României

Ciorba rădăuțeană este singurul preparat românesc inclus în top, ocupând locul 7. În ultimii ani, a câștigat popularitate internațională, fiind descoperită și apreciată de turiștii care vizitează România. Preparată din carne de pui, smântână, usturoi și oțet, ciorba rădăuțeană este considerată o variantă mai fină a ciorbei de burtă, având un gust cremos, echilibrat și ușor acrișor, recunoscut pentru confortul pe care îl oferă.

8. Sinigang – Acrișorul filipinez

Sinigang este o supă tradițională din Filipine, cunoscută pentru gustul acru obținut din fructe locale sau ingrediente acide. Poate fi preparată cu carne de porc, pește sau creveți, adaptându-se preferințelor regionale.

9. Żurek – Tradiția Poloniei

Żurek este o supă poloneză realizată pe bază de ferment de secară și servită cu cârnați și ou fiert. Gustul său unic și legătura puternică cu tradițiile locale o transformă într-un preparat reconfortant și foarte apreciat.

10. Lanzhou Beef Noodle Soup – Eleganța Chinei

Această supă chinezească îmbină un bulion limpede, carne de vită și tăiței întinși manual. Aromele echilibrate și atenția acordată texturii tăițeilor au transformat-o într-un preparat emblematic al bucătăriei chineze.

