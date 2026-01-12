La scurt timp, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova cu cinci autospeciale de stingere.

”Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Vălenii de Munte intervin, în aceste momente, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din comuna Izvoarele, satul Homorâciu. La faţa locului au fost mobilizate, progresiv, cinci autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autocisternă, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, precum şi un echipaj de prim ajutor SMURD”, anunţă, luni după-miază, ISU Prahova.

Flăcările au cuprins rapid o locuinţă şi anexele gospodăreşti construite în curte, pe o suprafaţă totală de aproximativ 400 de metri pătraţi.

În momentul publicării acestei știri nu au fost raportate victime, intervenţia pompierilor fiind în plină desfăşurare.